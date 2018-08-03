Ню, репост и неприличный жест: нечаянные преступления жителей Коми

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-03T10:16:05+03:00

Мало кто знает, что даже за мелкий проступок при определенных обстоятельствах можно оказаться на скамье подсудимых. Фото: из архива "КП"

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Хулиганские выходки – публикации в соцсетях фото экс-подружки в стиле «ню», клевета, оскорбления, неприличные жесты – общепринято считать неприятными мелочами, на которые не следует обращать внимание. Но мало кто знает, что даже за мелкий проступок при определенных обстоятельствах можно оказаться на скамье подсудимых. «КП-Коми» обратилась в прокуратуру республики, чтобы узнать о самых распространенных правонарушениях.

«Ню» и «ню»

В Корткеросе молодой человек после ссоры с бывшей возлюбленной решил ей отомстить: показал дружкам ее фото в обнаженном виде. На пике влюбленности девушка сама с энтузиазмом позировала юноше. Снимки обиженный Ромео хранил в телефоне, поэтому компрометирующие фото всегда носил с собой. Автор фотографий злорадствовал, когда его друзья с любопытством разглядывали прелести их односельчанки. Вскоре девушка узнала, как жестоко поступил с ней бывший парень и не растерялась. Написала заявление в правоохранительные органы, а молодого человека пригласили на допрос в полицию. Мститель был приговорен к одному году условно. Суд квалифицировал его действия как незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну (ч.1 ст.137 УК РФ)

Точно такое же преступление совершила 16-летняя сыктывкарка. Девушка опубликовала в соцсетях фото в стиле «ню» своей подруги. Накануне девицы разругались в пух и прах, на эмоциях обиженная девушка решила высмеять обидчицу. Пост молниеносно набрал множество просмотров, а автора публикации во «ВКонтакте» пригласили на допрос в следственные органы. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд.

Врать нехорошо

К числу распространенных преступлений относится клевета, говоря языком юридическим, распространение ложной информации о человеке. Уголовный кодекс предусматривает различные варианты клеветы. Серьезными последствиями грозит человеку ложный донос или клевета, распространенная через СМИ или в публичных выступлениях. В свое время лидер регионального отделения КПРФ Вячеслав Шулепов пострадал от нападок «Красного знамени Севера», опубликовавшего грязный пасквиль о нем. Главред газеты в статье обвинила коммуниста в махинациях с госимуществом, а позже по решению суда заплатила ему 40 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб.

Но еще хуже, когда в порыве ненависти и гнева люди обращаются в полицию с ложным доносом. Нередко обиженные женщины мстят своим мужьям или любовникам, обвиняя их в изнасилованиях или избиениях. Так, год назад сыктывкарка, поссорившись с собутыльником во время пирушки, позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании, которое якобы совершил ее знакомый. Правда вскрылась после экспертизы, и дамочке предъявили обвинение в ложном доносе (ч.2 ст.306 УК РФ). Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно.

За неприличный жест, нецензурную брань и унижение светят статья «Оскорбление» ст.5.61 КоАП РФ и штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублейФото: из архива "КП"

Пальцем не показывают!

Есть преступления, которые дурно воспитанные люди совершают чуть ли по несколько раз в день, - показывают оскорбительный жест со средним пальцем. Подобного рода проступки подпадают под административное правонарушение (ч.1 ст.5.61 КоАП РФ). В Ижемском районе осенью прошлого года во время ссоры мужчина показал женщине средний палец руки. Оскорбленная дама обратилась в полицию, после чего ее обидчик стал фигурантом дела об административном правонарушении. После судебных разбирательств него взыскали штраф в сумме 1 тысяча рублей.

Статья за пост

Суровое наказание, вплоть до лишения свободы, предполагает статья за экстремизм в соцсетях — призыв к насилию. Так, в Сыктывкаре суд приговорил 39-летнего мужчину к 3 годам колонии-поселения за то, что он размещал на личной странице в «ВКонтакте» негативные отзывы и призывы к насилию в отношении евреев и полицейских.

За какие проступки можно получить реальный срокФото: из архива "КП"

Мнение «за»

Считаете ли чересчур суровым существующее законодательство?

Павел Андреев, директор информагентства «7х7»:

- Следует наказывать за реальные призывы к насилию, но я убежден, что 282-я статья УК РФ в нынешнем виде должна быть отменена. Сейчас она используется чаще всего для наказания инакомыслящих или для выполнения статистики центром "Э", которые пачками находят "экстремистов", не выходя из "ВКонтакте". Нужно защищать людей от травли в интернете, которая переходит в реальную жизнь. Но при этом не перегибать палку. Когда, например, распространение номера телефона приравнивается к распространению персональных данных, хотя этот номер телефона человек сам указывал у себя на страничке в соцсети.

Мнение «против»

Антон Косырев, адвокат:

- Прежде чем рассуждать о строгости закона, попробуйте представить себя на месте пострадавшего. Никому не нравятся оскорбления и клевета, никому не понравится публикация в соцсетях личных фото в стиле «ню». Любой добропорядочный гражданин обязан соблюдать законы, а за каждый хулигантский проступок человека следует наказывать, чтобы он больше не повторил правонарушения.