«То, что мы видели, невероятно»: под Сыктывкаром работала экспедиция по поиску «снежного человека»

СЕГОДНЯ 14:36 2018-08-03T15:04:09+03:00

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Специалисты по поиску «снежного человека» из Москвы и Коми несколько дней исследовали леса под Сыктывкаром. Они пытались найти доказательства существования йети, который недавно попал в виделовушку. По словам ученых, результаты экспедиции ошеломительны.

На прошлой неделе СМИ взорвала новость о том, что в видеоловушку недалеко от столицы Коми попало загадочное мохнатое существо с руками до колен. Кадры будоражат воображение, оставляя большое место для сомнений. Действительно ли камера запечатлела загадочного йети? Или в объектив попал экипированный охотник? Чтобы это выяснить исследователи экспедиции Международного центра гоминологии, который занимается поиском и изучением «снежного человека, отправилась в леса, надеясь доказать существование йети. Они прочесали окрестности села Чухлэм, чтобы найти следы странного человекоподобного существа, попавшего в видеоловушку.

По словам руководителя Международного центра гоминологии Игоря Бурцева, расследование феномена «Яг Морта» только началось. После фазы полевых работ предстоит углубиться в аналитическую нишу и попытаться связать воедино многие необъяснимые факты. Но одно можно сказать точно: в лесах под Сыктывкаром живет неопознанное существо:

- Мы решили разбить лагерь на одной из лесных площадок. Начали устанавливать палатки и обнаружили знак, который обозначает «Добро пожаловать». Это косой крест из тонких стволов и длинная палка, прислоненная к ним. Недалеко на песчаной отмели берега ручья мы нашли следы «Яг Морта» длиной 33 сантиметра. Понимаете, мы пришли на место, а тут такие знаки. Я изумился! Как будто «Яг Морт» нас сам пригласил сюда, - отметил Игорь Дмитриевич.

Кроме этого предстоит дальше исследовать видео, которое сняли в лесах под Сыктывкаром. К его изучению присоединился американский исследователь-гоминолог Марлон Дэвис, который снял на видео «снежного человека» в Калифорнии. После тщательного анализа всех фактов ученые смогут поделится первыми выводами, сделанными по результатам экспедиции.

Наша справка

Бурцев Игорь Дмитриевич - кандидат исторических наук, издатель, вице-президент Всемирной Энциклопедии Путешествий (2013), член-корреспондент Академии (Клуба) Всемирной Энциклопедии Путешествий (2013), президент Фонда содействия научным исследованиям и поискам «Криптосфера», член Русского географического общества, Московского общества испытателей природы (МОИП). Директор Международного центра гоминологии. Участвует в исследовании проблемы гоминоидов с 1965. Участник и руководитель ряда поисковых экспедиций.

В последнее время Игорь Бурцев сотрудничает в исследованиях ДНК гоминоидов с известными генетиками: д-ром Мельбой Кетчам (Техас, США), Владимиром Ямщиковым (Алабама, США) и профессором Брайаном Сайксом (Оксфорд. Великобритания).