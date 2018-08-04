2018-08-04T09:11:00+03:00
Общество

Пришельцы и полеты на Марс: Национальная галерея Коми отправит посетителей в космос

В последнюю субботу августа пройдет акция "Темные аллеи", посвященная изучению Вселенной
Наталия БЕШКАРЕВА
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анонс "Темных аллей. Космическая Одиссея" в Национальной галерее Коми.Автор ролика Артем Галуцкий - vk.com/galutsky Текст читает Саша Тюкавкин - vk.com/drunken_viking Записано и сведено на Авантаже - vk.com/avantagemusic Автор афиши Евгения Анисимова - vk.com/toptoptop12 Музыка - https://dancewiththedead.bandcamp.com/track/snap _______________________________ Сегодня, когда полеты на Марс уже почти реальность, частные компании запускают свои спутники на орбиту Земли, а NASA объявляет об открытии пригодной для жизни планеты неподалеку от Солнечной системы, - прикидываешь, как давно мы начали мечтать о космосе и переживать о встрече с пришельцами? Очень давно: даже в античности были тексты, где люди путешествуют между планетами. А сейчас? Сейчас существуют целые классификации инопланетян, враждующих между собой, и бесконечное количество галактик, населенных ими. Правда, все это в работах фантастов. Но навсегда ли? Узнать о том, как уфологию превращают в политический ресурс и почему фильмы про переселение человечества сегодня снимают с такой завидной регулярностью, познакомиться с представлениями о других мирах в работах художников и фотографов, сделать снимок на память в очень оригинальной фотозоне и прогуляться в компании дружелюбных и не очень пришельцев, вы сможете на наших Аллеях . Квест, лекции, выставки, инсталляции, музыкальная программа, мастер-классы и многое другое, посвящённое научной фантастике и освоению космоса.

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25 августа в Национальной галереи Коми пройдет ежегодная культурно-просветительская акция «Темные аллеи».

Это традиционное мероприятие, проводимое в последнюю субботу августа, знакомит жителей и гостей Сыктывкара со значимыми явлениями культуры.

Даже сейчас, когда казалось бы любая информация о космосе и зарождении Вселенной легкодоступна, эти области знаний по-прежнему манят своей неизвестностью. Когда люди начали о космосе и переживать о встрече с пришельцами? Только ли это легенды и выдумки фантастов?

На "Темных алллеях" посетители узнают, уфологию превращают в политический ресурс и почему фильмы про переселение человечества сегодня снимают с такой завидной регулярностью. Здес можно будет познакомться с представлениями о других мирах в работах художников и фотографов, сделать снимок на память в очень оригинальной фотозоне. А на "Темных аллеях" посетители прогуляются в компании дружелюбных и не очень пришельцев. Жителей Коми ждут квест, лекции, выставки, инсталляции, музыкальная программа, мастер-классы и многое другое, посвящённое научной фантастике и освоению космоса.

Акция "Темные аллеи" пройдет 25 авгста в Национальной галерее. Все подробности в официальной группе мероприятия: vk.com/temnyeallei

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