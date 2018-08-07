2018-08-07T11:35:51+03:00
Общество

В Москве бездомный мужчина из Коми ищет родственников

Неравнодушный москвич Артем Сурганов опубликовал историю мужчины в соцсетях
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Артема СургановаФото Артема Сурганова
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В центре Москвы житель Коми ищет помощи неравнодушных: Владимир Вершинин уже несколько месяцев обитает у станции метро «Сухаревская». У него нет денег добраться до Микуни, где он прописан и где, возможно, живут его родные. Неравнодушный москвич Артем Сурганов опубликовал историю мужчины в соцсетях.

Владимир Вершинин обитает у станции метро «Сухаревская» уже несколько месяцев. Он кучкуется в компании людей без определенного места жительства.

- Однажды мужчина подошел ко мне, чтобы стрельнуть сигарету. Он выглядел усталым и измученным. Мы разговорились, он попросил помощи найти его родственников, которые живут в Коми. Я опубликовал в соцсетях пост с фото мужчины и информацией о нем. С тех пор мне написало много людей, - рассказал Артем.

Пользователи соцсетей определили, что мужчина действительно из Коми. Еще прошлой зимой он находился в Сыктывкаре. Как он оказался в Москве, неизвестно.

- Нашли его жену в соцсетях. Но она не отвечает на сообщения. Похоже, что мужчина не нужен своим родным, - подытожил неравнодушный москвич.

Судьба мужчины вызвала большой интерес у жителей Коми. Удалось выяснить, что его неоднократно замечали в городах республики. Одно из его любимых мест дислокаций в прошлом — фонтаны у Театра оперы и балета в Сыктывкаре. Некоторые пользователи соцсетей пишут о его пристрастии к выпивке. Другие отрицают этот факт.

Потерявшийся Владимир Владимирович Вершинин 1960 года рождения зарегистрирован по месту проживания в городе Микунь Республики Коми. Он ищет своих сыновей Валерия и Дмитрия, а также супругу — Елену Владимировну.Для связи Артем оставил свои координаты, по которым родственники Владимира Вершинина могут связаться с ним. Страничка в ВК, СМС на номер +79776161878.

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