18-летний сыктывкарец стал героем Санкт-Петербурга: он заступился за незнакомую девушку и получил удар ножом

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-07T14:04:58+03:00

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18-летний сыктывкарец Ян Касперавичус в одночасье стал героем Санкт-Петербурга, когда в центре культурной столицы он заступился за незнакомую девушку, которой угрожала опасность. За свое неравнодушие и храбрость парень поплатился ножевым ранением. Об этом сообщают РИА Новости.

Ян Касперавичус приехал в Санкт Петербург в начале августа. 18-летний абитуриент поступил в вуз своей мечты: бюджетное отделение в ЛГУ имени Пушкина по специальности «Реклама и связи с общественностью». Накануне отъезда в Сыктывкар, 4 августа, парень прогуливался по Невскому проспекту.

Во время прогулки он стал свидетелем, как пьяный мужчина на повышенных тонах разговаривал с девушкой, а в его руках блестел нож. Когда агрессивный горожанин замахнулся на даму, Ян ударил обидчика по голове. За это парень получил удар ножом в бедро. Очевидцы потасовки не стали спокойно смотреть на кровопролитие и кинулись за дебоширом, который бросился наутек. Агрессора поймали, положили на асфальт, а позже сдали в руки полиции. В это время девушка, которую пытался спасти Ян, приговаривала: «Когда он выйдет из тюрьмы, то убьет меня».

В результате ножевого ранения у Яна была задета артерия. Храбрый молодой человек потерял много крови. Его госпитализировали в Мариинскую больницу, где сделали переливание. По словам медиков, прогнозы положительные.

Надо отметить, что поступок Яна стал одним из самых обсуждаемых событий жизни культурной столицы, когда видео нападения разместили в соцсетях. Оно разделило пользователей соцсетей на два лагеря. Одни пишут, что не стоило Яну безрассудно рисковать жизнью, другие говорят, что парень поступило совершенно верно, потому что нельзя проходить мимо чужой беды.