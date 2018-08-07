Фотографии из разных уголков Коми украсят самые многолюдные места столицы

СЕГОДНЯ 14:48 2018-08-07T15:13:06+03:00

Стать участником народной выставки от "Комсомолки" могут как начинающие, так и опытные фотографы

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Газета «Комсомольская правда в Коми» и сайт www.komi.kp.ru приглашает любителей фотографии присоединиться к нашему тематическому проекту «Меняем город вместе». Наша цель – преобразить привычную обстановку самых популярных и многолюдных мест Сыктывкара и одновременно познакомить жителей Коми с уникальной красотой региона.

По инициативе «КП в Коми» сразу в нескольких многолюдных точках города – в частности, на автовокзале, железнодорожном вокзале, в Юношеской и Национальной библиотеках – будут организованы выставки работ начинающих и признанных фотографов. «Комсомолка» приглашает и другие компании стать партнерами этой акции.

Этот проект позволит рассказать горожанам и приезжим об удивительных красотах северного края. Мы не устанавливаем для участников жесткие ограничения в жанрах фотоискусства. Мы ждем, как красочные пейзажи Коми края, так и снимки городов республики и промышленных гигантов. Будем благодарны за кадры, которые показывают атмосферу коми деревни: обряды, праздники и повседневную жизнь сельской глубинки. Все фотографии должны быть посвящены Республике Коми – таково основное требование, предъявляемое к потенциальным участникам будущей выставки.

Вид на просторы Коми с борта вертолетаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

«КП в Коми» приглашает к участию как мастеров фотографии, так и начинающих фотографов. Мы уверены, что проект «Меняем город вместе» позволит открыть новые имена, станет стартовой площадкой для тех, кто делает первые шаги в фотоискусстве. Снимки начинающих авторов будут соседствовать с работами известных мастеров

Наша справка

Акция «КП в Коми» с помощью фотографий расскажет об уникальных особенностях нашего северного края, его истории и традициях. И, что важно, красочные снимки оживят строгие интерьеры самых многолюдных мест столицы регионы. Отсюда и название акции – «Меняем город вместе». «Комсомольская правда в Коми» призывает всех любителей фотографии изменить к лучшему столицу региона.

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