«КП в Коми» запускает социальный проект «Может быть по-другому!»

СЕГОДНЯ 18:46 2018-08-07T15:46:55+03:00

Напишите в "Комсомолку" о людях, которым хочется хотя бы на день сменить повседневную жизнь на жизнь-мечту Фото: из открытых источников

Приглашаем читателей вместе доказать, что мечты могут сбываться у всех, вне зависимости от положения и социального статуса

Изменить размер текста: A A

Газета «Комсомольская правда в Коми» запускает социальный фотопроект «Может быть по-другому!» Давайте вместе докажем, что мечты могут сбываться у всех, в независимости от положения и социального статуса!

Возможно, именно с вами по соседству живет талантливый, одаренный, трудолюбивый человек, который по независящим от него причинам не может приблизиться к мечте и реализовать свой потенциал. Вы знаете бабушку, которая честно проработала всю жизнь на заводе, но хотела бы почувствовать себя в роли телеведущей? Дружите с юным лыжником из глубинки Коми, который равняется на звездную семью Рочевых? Часто видите утомленную многодетную маму, которая хотела бы на один день почувствовать себя неотразимой? Знаете таких людей? Отлично! Напишите нам о них, а мы встретимся с ними лично и попробуем привнести в их досуг частичку сказки.

С помощью фоторепортажей мы покажем сначала повседневную жизнь наших героев, а затем «Комсомолка» станет доброй феей. Мы организуем им мы сфотографируем их в обстановке, о которой они мечтали. Помогут нам в этом медийные лица Республики Коми, с которыми наши герои хотели бы встретиться.

Также мы приглашаем к участию известные лица республики: спортсменов, артистов, художников. Не оставайтесь в стороне! Возможно, встреча с вами осуществит чью-то мечту.

Важно!

Расскажите нам о таких людях, мечтающих о том, чтобы хотя бы на день их жизнь изменилась к лучшему!

Присылайте свои истории на почту kp@kpkomi.ru с пометкой «Может быть по-другому», пишите в сообщения нашей группы «ВКонтакте» или звоните по телефону 8-922-277-30-22.