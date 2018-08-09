Непристегнутый малыш и водитель-бесправник: в Сыктывкаре прошли массовые проверки автомобилистов

СЕГОДНЯ 12:11 2018-08-09T13:10:57+03:00

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За шесть месяцев прошлого года в Коми произошло 14 ДТП, в которых пострадали 13 пассажиров-детей. Чтобы лишний раз напомнить водителям об особой ответственности за ребенка в машине, в Сыктывкаре прошли массовые проверки в рамках оперативно-профилактического «Безопасный пассажир». Портал «Комсомольская правда в Коми» побывал на мероприятии и увидел, как проверяют водителей на дороге.

В 7 утра несколько экипажей ГИБДД расположились на улице Морозова в Сыктывкаре. Стражи правопорядка рандомно останавливали автомобили и проверяли документы водителей. В большинстве случаев, законопослушные автолюбители, у которых было все в порядке с документами, удерживающими устройствами и соблюдениям правил, отправлялись дальше по своим делам.

Но утро не совсем законопослушных автолюбителей явно не задалось. Так, на 30 минуте проверки в поле зрения сотрудников Госавтоинспеции попал водитель Nissan, у которого не было прав управления. По словам автолюбителя, их он никогда не получал. За это правонарушение водитель получит административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, машина мужчины не была зарегистрирована в ГИБДД, а в довершении картины авто не было застраховано. За это тоже предусмотрены штрафы, поэтому несоблюдение правил влетит сыктывкарцу в копеечку.

У водителя Nissan не было прав управленияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Не ушел от внимания сотрудников ГИБДД Opel, в котором находились пассажиры-дети. Один из малышей не был пристегнут ремнем безопасности. За это нарушение водитель получил штраф в три тысячи рублей. «Советуем детей и после семи лет пристегивать детскими удерживающими устройствами. Например, бустером с системой крепления Isofix», - порекомендовал старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Артем Станкевич.

Между тем водитель, который попал в зону внимания журналистов, не мог скрыть своих эмоций: «Что вы из меня обезьянку делаете? У меня три сына! Поэтому я очень внимательно к безопасности отношусь, и это правонарушение одно из первых».

Особое внимание инспекторы уделят перевозке малышей в салоне автомобиляФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В зону внимания стражей правопорядка попался водитель Opel, от которого подозрительно пахло алкоголем. Мужчина признался, что накануне вечером пригубил спиртосодержащий напиток, но с утра ничего не употреблял. Автолюбитель согласился пройти освидетельствование: алкотестер показал, что все в порядке. Счастливый водитель продолжил движение. Подобная бдительность не случайна. Только за 2017 год было задержано 1200 водителей за вождение в нетрезвом виде. Не стоит лишний раз говорить о опасности в лице пьяного автолюбителя за рулем.

Законопослушные автолюбители отправились дальше по своим деламФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Еще несколько правонарушений весомо облегчат кошелек незаконопослушных водителей. Так, ВАЗ-2106, которым управляла девушка, не был зарегистрирован в ГИБДД в установленном порядке. За это автоледи грозит административный штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав от 1 до 3 месяцев. А водитель LADA Priora заплатит тысячу рублей штрафа за то, что ехал за рулем, не пристегнувшись ремнем безопасности. Еще один водитель Opel получит штраф за езду без страховки.

ВАЗ-2106, которым управляла девушка, не был зарегистрирован в ГИБДД

Кстати, акция «Безопасный пассажир» проходит в столице Коми с 30 июля по 12 августа . В эти дни организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы проверят водителей машин в Сыктывкаре. Особое внимание инспекторы уделят перевозке малышей в салоне автомобиля и применению ремней безопасности водителями и пассажирами.