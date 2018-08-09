2018-08-09T15:41:42+03:00
Общество

В Коми археологи обнаружили древнюю мастерскую времен бронзового века

Ученые нашли стрелы, орудия, украшения, созданные 4 тысячи лет назад
Алиса КОЗЛОВА
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Во время аварийных раскопок ученые-археологи подняли на поверхность около 5 тысяч артефактов, изготовленных человеком четыре тысячи лет назад. Фото: www.ucrazy.ruВо время аварийных раскопок ученые-археологи подняли на поверхность около 5 тысяч артефактов, изготовленных человеком четыре тысячи лет назад. Фото: www.ucrazy.ru
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Сенсационную находку обнаружили археологи из Коми: около пяти тысяч древних артефактов - заготовки для стрел, орудия из камня, украшения, элементы из медных сплавов. Ученые предполагают, что все находки были созданы руками человека около четырех тысяч лет назад, то есть в бронзовом веке.

Экспедиция проходила в Троицко-Печорском районе в поселении "Мартюшевское II" на правом берегу реки Северная Мылва. Археологи занимались аварийными раскопками в связи с обрушением берега. Во время работы ученые извлекли на поверхность около пяти тысяч предметов - орудия из камня и их заготовки, наконечники стрел, украшения, фрагменты орнаментированной керамики, изделий из сплавов, содержащих медь. Пока археологи предполагают, что на этом месте находилась своего рода мастерская, где изготавливались каменные орудия труда, оружие и украшения. Об этом "КП в Коми" сообщили в институте языка, литературы и истории ФИЦ КНЦ УРо РАН.

Группу археологов возглавляла Татьяна Туркина, научный сотрудник отдела археологии института. На сегодняшний день экспедиция завершила свою работу, в ближайшее время ученые вместе с ценными находками вернутся в Сыктывкар.

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