Константин Сажин вернулся на место преступления

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-20T14:25:30+03:00

Константин Сажин (на фото слева) был осужден на 4 года условно за халатность, которая привела к гибели 23 стариков Фото: Из архива KP.RU

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Черная полоса началась для Корткеросского района. Последние семь лет, с 2011 года, муниципалитет возглавлял Василий Гончаренко, подозреваемый в получении взятки. После ареста Гончаренко непродолжительное время районом руководил Александр Артеев, который сейчас также обвиняется во взяточничестве и находится в СИЗО. А сейчас власть в районе перешла в руки имеющего уголовную судимость Константину Сажину.

Константин Сажин был осужден на 4 года условно за пожар в Доме ветеранов корткеросском селе Подъельск. Трагедия произошла 31 января 2009 года, в огне погибли 23 немощных старика. На тот момент Константин Сажин занимал должность руководителя Агентства по социальному развитию Республики Коми. После страшного происшествия Владимир Торлопов (тогда еще глава Коми, а ныне фигурант "дела Гайзера") отправил Сажина в отставку, а следственные органы предъявили ему обвинение в халатности. Приговор по "подъельскому делу" вступил в силу в 2013 году.

Но спустя четыре года Константин Сажин, образно говоря, вернулся на место преступления: пришел работать в администрацию Корткеросского района на должность заместителя руководителя по социальным вопросам. А сейчас после череды скандальных арестов Сажин встал у руля муниципалитета. С 6 агвуста некогда осужденный возглавил администрацию района. Об этом "КП в Коми" сообщил главный редактор издания "Звезда" Эдуард Пименов.