Ведущие телепередачи "Играй гармонь, любимая!" узнали, что такое чипсан, полян и сигудэк

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-18T16:48:44+03:00

Корткеросский печник Михаил Игушев - еще и отличный гармонист . Фото: скрин с видео www.1tv.ru

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Сегодняшним утром вся страна проснулась под задушевные коми песни. Любимая миллионами россиян телепередача "Играй гармонь, любимая!" была посвящена старинному коми селу Корткерос. Приезд съемочной группы органично дополнил праздничную программу коркеросского юбилея, местные жители справляли 410-летие родного села, а также традиционный фестиваль кузнечного дела "Корт Айка".

Ведущие Анастасия и Захар Заволокины открыли передачу залихватской песней, посвященной Коми краю.

"Телек ты скорей включай, праздник будет в доме, потому что мы сейчас в Республике Коми", - пригласили Заволокины и ансамбль "Частушка" телезрителей к экранам.

Ансамбль Анастасии и Захара Заволокиных "Частушка" посвятил песню гостеприимной Республике Коми. Фото: скрин с видео www.1tv.ru

Авторы телепроекта вспомнили, что их отец и основатель передачи "Играй гармонь" Геннадий Заволокин впервые побывал в Коми 20 лет назад, а сами Анастасия и Захар открыли для себя наш регион в 2003 году съемками в Ухте. Сейчас брат и сестра приехали в Корткерос аж из Сибири, чтобы познакомиться с местными талантами.

В рамках передачи прозвучали русские и коми народные песни. В честь 410-летия Корткероса Владимир Трошев исполнил жизнеутверждающую песню "Ой, калинка". Оберегающие традиции предков участники усть-цилемского ансамбля "Вечора" в неспешном хороводе исполнили песню "Белая береза". Удивил гостей праздника дуэт пилы и гармошки - на инструментах виртуозно сыграли сыктывкарцы Александр Ветошкин и Владимир Уляшев. Печник Михаил Игушев на коми языке спел разудалую песню о своей работе, национальную тему продолжил местный ансамбль "Сипертас", порадовавший Захара Заволокина свадебной песней "Хлеб пекут".

Настоящим открытием для телеведущих стал сыктывкарский ансамбль "Парма", участники которого владеют игрой на старинных коми инструментах.

- Это сигудэк - старинный коми инструмент, который появился задолго до появления гармошки, - впечатлил Заволокиных солист ансамбля, а затем указывая на коми дудочки уточнил. - А это чипсан и пеляны.

- Тот, что побольше - это поляны, а поменьше - чипсаны? - уточнила Анастасия Заволокина.

А затем участники ансамбля исполнили для ведущей шуточную песню о любви на коми языке.

- Молодой человек спрашивает у девушки: "Выйдешь за меня замуж?". А она ему: "Нет, ты криворукий и кривоногий", - представил ведущей краткий перевод песни участник ансамбля.

- Ах, какая честность! Я заметила, что все коми очень честные и прямолинейные, - поделилась своими наблюдениями Анастасия.

- Наивные немного, - добавил ее брат.

В течение получаса, что шла передача, перед телезрителями выступили артисты из различных городов и районов республики. Под финал телепрограммы музыканты и творческие коллективы из народа уступили место профессионалам - известному как в Коми, так и далеко за пределами республики квартету "Дивертисмент". Знаменитый коллектив поднял градус настроения зрителей вариациями на тему не менее знаменитиной песни "У самовара я и моя Маша".