Из воспоминаний заложницы "Норд-Оста": "Боевики говорили, что если одного из них убьют, десять заложников расстреляют"

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-21T13:51:05+03:00

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Сегодня День памяти и поминовения жертв терроризма "КП в Коми" делится воспоминаниями ухтинки Галины Можеговой, оказавшейся в числе заложников мюзикла "Норд-Ост". Галина своими глазами видела, как террористы растреливали людей, в течение трех суток находилась в плену у чеченских боевиков.

23 октября 2002 года Галина вместе с московскими подругами Евгенией и Яхой Несерхоевыми решила провести вечер в Театральном центре на Дубровке, где шел мюзикл "Норд-Ост". Уже в первом акте в самый разгар спектакля на сцену вышли люди в камуфляже и громко объявили, что теперь все зрители и артисты - заложники.

- Боевики потребовали, чтобы все звонили, кто куда может, и сообщали, что взяты в заложники. Объявили требования — вывод войск из Чечни и независимость, - так описывала Галина первые минуты захвата заложеников в "Норд-Осте" в интервью изданию "Молодежь Севера" в 2002 году.

В беседе с журналистом "Молодежи Севера" Галина Можегова рассказала, что вначале не поверила во все происходящее. Лишь когда террористы расстреляли девушку, которая вела себя вызывающе, она поняла, что все очень серьезно и ее может постичь та же участь.

- Моя подруга Женя говорила про террористов: как же они красиво лгут! Они ведь твердили, что если придут ваши — то есть наш спецназ,— они нас защитят, спрячут. Но как можно было в это поверить, если они наставляли на нас дула пистолетов и автоматов. Поставили бомбы. Как? - поделилась тогда своими переживаниями Галина Можегова.

Террористы откровенно издевались над заложниками. В первый день пускали по рядам коробки с шоколадом, а спустя сутки бросали шокодки в зал, а голодные люди пытались их поймать. Один раз заставили всех зрителей спрятаться под сиденьями, бандиты якобы хотели прострелить потолок, чтобы от рикошета пуль никто не пострадал. Пол к тому времени уже был грязный - запачкался от обучи, ведь в туалет ходили прямо в оркестровую яму. Когда всех уложили на пол под кресла, никаких выстрелов не последовало.

- Боевики говорили, что если одного из них убьют, десять заложников сразу расстреляют. Потом говорят, что расстреливать не будут, а первым десятерым отрежут головы и бросят на площадь — «вашему правительству». Ужасно жутко было, - рассказала бывшая заложница.

Террористы удерживали заложников в течение трех суток, а 26 октября спецслужбы начали штурм захваченного боевиками театра: в здание пустили усыпляющий газ, а затем спецназд ворвался в зал и растрелял боевиков. Галине Можеговой повезло - она не попала под шальную пулю и не получила серьезного отравления.

- Пошел газ. Запаха я не почувствовала. Но почувствовала, что одурманивает. У меня отнялись конечности, но голова еще оставалась светлой. Смотрю, те, кто не спал, сразу стали укрываться. Я посмотрела — подруги мои заснули. Я тогда посмотрела на сцену и увидела одного боевика в камуфляже, который двигался очень медленно. Посмотрела на женщину-камикадзе рядом — она спит. В тот момент я отключилась и очнулась уже в реанимации, - таким запомнился штурм "Норд-Оста" ухтинке Галине Можеговой.