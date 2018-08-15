2018-08-15T12:22:43+03:00
Общество

Сыктывкарцы смогут наблюдать галактики вместе с астрономами: где и когда это произойдет?

В ночь с 18 на 19 августа сыктывкарцы получат возможность понаблюдать за глубоким космосом
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Сыктывкарского астрономического клубаФото Сыктывкарского астрономического клуба
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В ночь с 18 на 19 августа сыктывкарцы получат возможность понаблюдать за глубоким космосом: астрономы открывают новый сезон выездов в поля и приглашают присоединиться к ним всех желающих, сообщили они порталу «Комсомольская правда в Коми».

Поздним вечером в субботу, 18 августа, сыктывкарские астрономы развернут штаб по наблюдению за таинственными звездами и далекими галактиками на лозымских полях. Важно то, что к ним могут присоединится все желающие.

В промежутке между 20:00 и 21:00 участники мероприятия смогут понаблюдать за Луной и, возможно, Сатурном. С 22:00 астрономы будут знакомить с глубоким космосом.

Конечно, если погода не будет благоприятствовать и небо затянет тучами, то поездку придется отложить. Как сообщают астрономы, в случае ненастья встреча любителей космоса состоится в ночь с 8 на 9 сентября.

Однако, астрономы надеются на лучшее и советуют участникам мероприятия одеться теплее, взять с собой пледы и горячий чай. Бинокль или телескоп также будут не лишними в этой поездке:

- Если вы приезжаете позднее обозначенного времени, то при приближении к точке сбора убирайте дальний свет. Иначе вы будете сильно мешать всем остальным, - предупреждают астрономы.

Со всей информацией по этому проекту можно познакомиться вот ЗДЕСЬ. Тамже можно получить ответы по всем интересующим вопросам и узнать, не отложится ли поездка из-за непогоды.

Местоположение встречи: Лозымские поля.

Время: в ночь с 18 на 19 августа с 20:00

Программа: знакомство с Луной, Сатурном и глубоким космосом.

Фото vk.com

Фото vk.com

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