2018-08-15T14:55:07+03:00
Общество

Группа «Браво» прервет отпуск, для того, чтобы поздравить жителей Эжвы с юбилеем

В течении часа музыканты подарят зрителям лучшие хиты
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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18 августа в Эжвинском районе Сыктывкара выступит известная группа «Браво», которая имеет поклонников по всему миру. Пресс-секретарь группы Антон Чернин рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми», чем удивят горожан и гостей столицы известные исполнители.

С 1 августа группа «Браво» в отпуске, но чтобы поздравить эжвинцев с юбилеем их любимого района, музыканты прервут свой отдых. В Коми группа приедет в полном составе за исключением легендарного музыканта, композитора и вокалиста Евгения Хавтана.

- Группа исполнит известные песни, которые на слуху не у одного поколения россиян, - отметил Антон Чернин. Основной упор вокалист Роберт Ленц будет делать на песни «сюткинского периода» творчества группы. Например, это такие композиции, как «Дорога в облака» и «Этот город».

В течении часа музыканты будут дарить зрителям лучшие хиты. Спецефекты и подтанцовка — это не про группу «Браво». Отметим, что концерт пройдет с 21:00 до 22:00 на стадионе «Бумажник». Концерт могут посетить все желающие, как как вход будет свободным.

Кстати, согласно сайту vipartist.ru заказ группы «Браво» влетело приглашающим в копеечку - стоимость выступления артистов колеблется от 20 000 до 30 000 евро по Москве.

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