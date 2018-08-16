Жительница Коми нашла отца-фронтовика через 70 лет

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-16T16:19:06+03:00

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Многие десятилетия в семейных историях, связанных с Великой Отечественной войной, оставались белые пятна неизвестности. Фраза «пропал без вести» на похоронке когда-то словно оставляла шанс на счастливое возвращение, и в то же время обрубала концы по поиску сгинувшего в войне родственника. Семью Потаповых, берущих корни в селе Додзь Корткеросского района, эта фраза подтолкнула к новым поискам. А поставить в них точку удалось только благодаря настойчивости неравнодушного библиотекаря.

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА

Илья Потапов ушел на фронт 20 октября 1941 года. У 39-летнего жителя села Додзь дома остались жена и пятеро детей. За два года войны с фронта пришло всего два письма. Одно от Ильи о том, что они роют окопы. Другое в июле 1943 году, где говорилось, что уроженец села солдат Илья Потапов скончался во время военных действий в Вологодской области. О месте его захоронения не было ни слова.

Потаповы многие годы жили с тяжелой мыслью о неизвестной судьбе отца. Однако в 1993 году, когда мать семейства умерла, история приобрела неожиданный поворот. В тот год в Коми вышла в печать «Книга памяти», где были указаны имена солдат и сведения, где они служили, от чего погибли.

В этом году внучка Ильи Потапова лично ездила в Вологду на братскую могилу

Самая младшая из семейства - Дина Ильинична Димитриева захотела побольше узнать о судьбе своего предка. Но какого же было ее удивление, когда, открыв книгу, напротив имени отца она увидела, что он не погиб, а пропал без вести.

- Мне всего два месяца было, когда его забрали. Мама потом рассказывала, что папа был мастер на все руки, - вспоминает Дина Ильинична. - Уходя, он сказал маме, чтобы она меня, самую маленькую, хранила. А в итоге на меня упала такая ответственная миссия – узнать место захоронения папы.

ЧУДЕСНОЕ СОВПАДЕНИЕ

С того времени семья Потаповых искала сведения о пропавшем отце, где только можно. Но в историю вмешался случай. В 2014 Дина Ильинична вместе с племянницей Ириной Нестеровой пошла в Центральную городскую библиотеку Сыктывкара - распечатать портрет Ильи Потапова для акции «Бессмертный полк». Семье помогала методист библиотеки Ирина Колегова. Дина Ильинична поделилась с ней, что много лет безрезультатно ищет своего отца.

Женщины ушли, а Ирина Колегова продолжила поиски уже самостоятельно. «Прочесав» интернет, методист позвонила Потаповым и сообщила, что узнала, когда погиб их предок и где его похоронили.

Уроженец села Додзь похоронен на Введенском кладбище

- Сначала мы не верили, что это он. Но увидели указанное в документах имя жены – Ольга Николаевна и поняли, что это наш папа, - радостно вспоминает младшая из семьи Потаповых.

В графе месте захоронения было указано Введенское кладбище города Вологды.

ВОССОЕДИНЕНИЕ

На поездку решились не сразу. Сначала перепроверили все факты, попросили знакомых, живущих в Вологде, сходить на кладбище и сфотографировать мемориальную плиту.

- Снимок мне отправили 28 апреля, а родился он 29 апреля. Представляете, какое совпадение? Он будто сам нас искал! – до сих пор не верит в произошедшее Дина Потапова.

Она вместе с мужем поехала в Вологду, чтобы своими глазами увидеть братскую могилу, где похоронили ее отца.

- Мы пошли в военкомат, - вспоминает дочь пропавшего солдата. - Там сказали, что все данные о месте захоронения моего папе передали в военкомат Корткеросского района еще в 1998 году. Я туда раз сто ходила, и мне каждый раз говорили, что у них он до сих пор числится без вести пропавшим! - возмущается женщина. - Представляете, какая путаница?

Илья Потапов ушел на фронт в 1941 году

В Вологде Дина Ильинична наконец-то увидела братскую могилу, в которой захоронены 438 человек. Кладбище находится в идеальном состоянии. Шефство над ним взяли три школы, которые расположены неподалеку. Кстати, на месте одной из них в годы войны размещался госпиталь, где и скончался солдат из Коми.

- Мы видели этот госпиталь. На входных воротах кладбища есть надпись «Здесь похоронены те, кто умер от ран». Я для себя решила, что теперь буду ездить туда постоянно, - решила внучка.

Недавно на братскую могилу в Вологду съездила внучка Ильи Потапова – Ирина Нестерова. Она признается, что без помощи сыктывкарского библиотекаря Ирины Колеговой их семья, возможно, никогда бы не поклонились памяти павшего на войне деда.

Дословно

Ирина Колегова, зам. директора Центральной библиотечной системы Сыктывкара:

- С 2015 года наша библиотека проводит акцию «Узнай судьбу фронтовика». Мы уже были знакомы со многими сайтами, на которых можно узнать судьбу участников Великой Отечественной войны: «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал». Я просто посмотрела имя Ильи Потапова по этим базам, и мне повезло. Обычно с таким вопросами приходят пенсионеры - молодежь сама все находит в интернете. Вообще разговор об этом зашел совершенно случайно. Я сама предложила им поискать имя родственника. Зачем я это сделала? Не знаю. Просто захотелось.