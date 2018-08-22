Кировский парк в Сыктывкаре "подарили" семейным людям
Следуя неоспоримой истине "Семья - это главное, что может быть у человека", устроители мероприятий по случаю Дня республики организовали для сыктывкарцев и гостей столицы массу развлекательных площадок, ориентированных на семейный отдых. Посетителям предлагался широчайший спектр веселья: праздничный концерт, квесты с загадками, дискотека, веревочный парк, активные и интеллектуальные игры. Многочисленные аниматоры и ведущие никому не давали скучать.
На стадионе развернулся "детский городок".Фото: Алиса КОЗЛОВА
На стадионе парка стараниями сотрудников Домов культуры трех сыктывкарских поселков - Верхняя Максаковка, Седкыркещ и Выльтыдор - развернулся праздничный "детский городок".
Дети развлекались от душиФото: Алиса КОЗЛОВА
Аниматоры в пестрых нарядах приглашали юных посетителей погрузиться в мир космических приключений и пиратов Карибского моря, разгадать загадки на семейную тему, пройти спортивные испытания. И дети, и взрослые с интересом участвовали в конкурсах на эрудицию, а также собирали из пазлов карту Республики Коми, отвечали на вопросы компьютерной викторины, посвященной российскому флагу. Напомним, что День Республики совпадает с важнейшим федеральным праздником - Днем флага России. Национальный колорит в канву праздника внесли ведущие в коми костюмах - Александр Панюков и Анастасия Афоничкина.
- Я коми по национальности, поэтому с гордостью надел сегодня костюм, который раньше носили мои предки. Наряд очень теплый и удобный - мне нравится, - заявил журналисту "КП в Коми" Александр Панюков.
Национальный колорит в праздник внесли ведущие в коми костюмахФото: Алиса КОЗЛОВА
На набережной гремела дискотека с участием городских творческих коллективовФото: Алиса КОЗЛОВА
А в это время на берегу Сысолы вовсю гремела дискотека. На подмостках выступали городские и приезжие творческие коллективы, а ведущие в костюмах Смурфиков подогревали зрительский интерес веселыми конкурсами и загадками.
Вера Загуменнова приехала из Ижевска, чтобы угостить сыктывкарцев удмуртскими перепечями .Фото: Алиса КОЗЛОВА
Гастрономическая часть праздника включала в себя традиционные палатки с шашлыками и выпечкой, в том числе, и коми шаньгами. Привычный ассортимент вкусного товара был расширен. Сегодня горожанам предлагалось отведать удмуртские перепечи, причем испеченные в настоящей русской печи.
- В основе теста - ржаная мука, яйца и маргарин, а в качестве начинки можно использовать творог со сметаной, колбасу с яичной заправкой или мясо. Настоящие перепечи получаются вкусными только в печи, в духовке у них вкус будет похуже, - поделилась секретом приготовления национального блюда предприниматель Вера Загуменнова, приехавшая со своей семьей в Сыктывкар из Ижевска.
На праздничных прилавках - свежий урожайФото: Алиса КОЗЛОВА
Отметим, что удмуртские перепечи ижевского семейного подряда пользовалась большим спросом. Но сыктывкарцы не обделили вниманием и местных бабушек, выставивших на продажу продукцию с собственных огородов. Пожилые дачницы предлагали все, что только растет на грядках: от картошки, огурцов и помидоров, до ягод и цветов.
Веревочный лабиринт пройти очень сложно, здесь важна гибкость и ловкость.Фото: Алиса КОЗЛОВА
На отдельных площадках детям предлагалось испытать свою ловкость, силу и гибкость в веревочном лабиринте и веревочном парке. В первом между деревьями были протянуты нити с колокольчиками, а детям необходимо было пройти через лабиринт так, чтобы колокольчик не завенел. В веревочном парке юные гости праздника осваивали азы эксрим-туризма, но все испытания ребята преодолевали с большим азартом.
Бодрые композиции коллектива ударников приумножали бодрость и веселье развлекательных мероприятий Дня Республики Коми.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Обширную праздничную программу справедливо можно назвать поистинне ударной, поскольку ритм действу задавали энергичные барабанщики группы Beat Makers. Бодрые композиции коллектива ударников приумножали бодрость и веселье развлекательных мероприятий Дня Республики Коми.
Beat Makers.День Республики Коми прошел УДАРНО, свою лепту в праздник внесли барабанщики из группы Beat Makers