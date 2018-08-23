2018-08-23T10:08:27+03:00
Происшествия

В Коми 1300 осужденным уменьшат срок наказания с учетом их пребывания в СИЗО

Приговоры будут пересматриваться в судебном порядке
Алиса КОЗЛОВА
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На сегодня 1 тысяча 100 осужденных отбывают наказание в колониях общего режима. Фото: www.tulactive.ruНа сегодня 1 тысяча 100 осужденных отбывают наказание в колониях общего режима. Фото: www.tulactive.ru
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В Республике Коми 1300 осужденным пересчитают сроки отбывания наказания. Примерно такое число заключенных может попасть под действие нового закона, приравнивающего день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселении.

Напомним, теперь при вынесении приговора в виде лишения свободы один день содержания лица под стражей засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, и за два дня при отбывании наказания в колонии-поселении.

В связи с этим многим осужденным, ранее содержавшимся в следственном изоляторе, срок лишения свободы может быть сокращен. Приговор будет пересматриваться судом.

Всего в Республике Коми под действие закона подпадают 1300 осужденных, из них около 1100 осужденных отбывают наказание в исправительных колониях общего режима.

В службе специального учёта УФСИН России по Республике Коми отметили, что данные цифры могут меняться в связи с движением спецконтингента.

Всего же в учреждениях уголовно-исполнительной системы на сегодняшний день отбывают наказание около 7,5 тысяч человек.

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