В Сыктывкаре пройдет выставка крупнейшего частного музея современного искусства в России

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-17T13:43:14+03:00

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На следующей неделе, 21 августа, жители Сыктывкара смогут увидеть собрание экспозиций крупнейшего в России частного музея современного искусства «Эрарта». Открытие выставки «Шум времени. Современная российская живопись» пройдет в Национальной галерее Республики Коми в 14:00.

Всего для выставки из собрания музея Эрарта отобрано 66 произведений, созданных художниками из Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других городов России. Несмотря на то, что многие авторы начали творить еще в советские годы, в экспозицию включены работы, появившиеся только за последние два десятилетия. Это связано с тем, что произведения последних лет не только сохраняют свою авангардную суть, но и наделяют ее актуальной проблематикой. Поиск истины в осознании вечных, философских вопросов бытия в них сочетается с процессом осознания окружающих нас реалий.

Темы, затрагиваемые в работах, позволили выделить в структуре выставки четыре условных раздела: «Идентификация», «Новая серьезность», «Тотальная живопись» и «Экспрессионизм». В каждом представленном на экспозиции произведении обнаруживается собственное видение автором мира, приобщение к которому позволяет зрителю получить индивидуальный опыт «переживания искусства» и, в конечном счете, открыть самого себя.

Выставка будет работать с 21 августа по 7 октября. Цена билета не будет превышать 150 рублей.

Справка «КП в Коми»

Эрарта – крупнейший в России частный музей современного искусства, базирующийся в Санкт-Петербурге. Он формирует общероссийскую коллекцию современного искусства, в которую входят как произведения неофициального искусства второй половины XX века, так и работы ныне действующих художников со всех уголков страны. Основу собрания музея Эрарта составляет ленинградско-петербургская школа, в том числе ленинградский андеграунд, прочно вошедший в культурную историю города и России.