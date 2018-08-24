Бывший город болгар Верхнемезенск поглощает тайга

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-24T12:55:26+03:00

Журналист "КП в Коми" побывал в городе-призраке, который закрыли 24 года назад

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51 год назад, в 1967 году, СССР и Народная Республика Болгария подписали договор о сотрудничестве. Наша страна предоставляла иностранцам лесные территории под вырубку, а болгары обязались оставить после себя в пользование СССР все возведенные объекты – благоустроенные поселки, дороги (а их за 27 лет сотрудничества в Коми построили 7000 км.). Кроме того, нам оставалась большая часть вырубленного леса. И лишь 1/3 уходила на Солнечный Берег, в страну, где испытывали жесткий дефицит древесины.

Среди интернациональных поселков Коми – большинство из них возводили политзаключенные, которые попали в республику не по своей воле, особняком стоят селения Удорского района. Здесь приехавшие болгары-вахтовики построили четыре поселка, самым красивым и ухоженным из которых был Верхнемезенск. 15 лет - с 1979 по 1994 год в нем жили люди, рубили лес, влюблялись и создавали семьи.

За 27 лет сотрудничества в Коми АССР побывали 100 тыс. болгар, в Сыктывкаре даже работало болгарское представительство. Многие на Удоре до сих пор говорят: если и был социалистический рай на земле, то его построили здесь болгары и коми. Но все рухнуло в одночасье: с приходом перестройки наша сторона расторгла договор с болгарами и иностранных лесозаготовителей начали выгонять из страны. Леспромоз закрыли, а затем в Верхнемезенске отключили свет и воду. Людей просто заставили уйти отсюда. На смену работягам пришли мародеры, которые полностью разграбили поселок.

Улицы зарастают деревьямиФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Всё началось в 1967 году. По договору СССР предоставил Болгарии право ежегодно заготавливать на территории Удорского района 1 млн кубометров древесины в год. Этот район считался лесоизбыточным и обладал огромными запасами спелой и переспелой древесины. Болгары работали не только на себя, как многие думают, но и на экономику СССР. Из 2,33 кубометра древесины 1 кубометр шел в Болгарию, а все остальное оставалось в Советском Союзе. Древесина, заготовленная в Удорском районе, была самой дешевой в стране по себестоимости производства.

Удора – земля дружбы

На лесной делянке. Фото: yap-helper.ruФото: из открытых источников

В 1970-80-х годах на Удоре друг за другом построили четыре благоустроенных болгарских поселка городского типа – Усогорск, Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск. Самым удаленным от центра был Верхнемезенск: поселок в 92 км от райцентра, в верховьях реки Мезень, казался настоящим чудом среди бескрайней тайги.

- Мой муж Ганди Тодоров приехал в Коми АССР на лесозаготовки. Он работал бригадиром гремевшей на весь район 14-ой бригады: его ребята всегда выполняли план и при этом раньше срока, - рассказывает жительница Усогорска Екатерина Тодорова.

Екатерина Тодорова до сих пор готова вернуться в ВерхнемезенскФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

К слову, интернациональные браки были очень распространены между болгарами и коми. Приехавшие на Север за длинным левом (болгарская валюта – ред.) трудяги являлись завидными женихами. Парадоксально, но в поисках иностранных мужей на Удору невесты ехали даже из Владивостока! Изначально болгарам хотели выделять делянки на Дальнем Востоке, но они отказались ехать так далеко.Крепкий брюнет с горячим темпераментом не устоял перед стройной блондинкой из села Глотово. Молодые поженились и в 1983 году переехали в Верхнемезенск.

- Когда мы приехали в Верхнемезенск, нам сразу дали благоустроенную квартиру (квартиры давали только семейным, остальные жили в общежитиях). Здесь друг за другом родились сыновья Валентин и Румен, - сидя на лавочке в парке Усогорска, перебирает черно-белые фотографии Екатерина.

Болгары невероятные трудяги. Фото Екатерины Тодоровой

«По асфальту можно было ходить в носках»

Картинки из прошлого у нашей собеседницы всплывают сами собой: Верхнемезенск возводили БАМовскими темпами. Сначала планировалось, что строить будут сами лесорубы, но потом из Болгарии командировали строителей. Друг за другом они возвели 11 многоквартирных домов, поликлинику, магазин, здания садика и школы, двухэтажную столовую с просторным банкетным залом (здесь гуляли шикарные свадьбы), крытый спортзал, котельную, гаражи и ремонтные мастерские для техники. Все асфальтированные дорожки вели к главной поселковой дороге. Ее венчал фонтан и дом культуры с библиотекой на втором этаже. Здесь проживало две тысячи человек.

Праздники отмечали все вместе. Фото: yap-helper.ruФото: из открытых источников

- Верхнемезенск был единственным в районе поселком, где зимой вывозили снег, чтобы весной улицы не топило. Летом перед праздниками улицы мыли пожарные машины – чистота кругом, по асфальту можно было ходить в носках, - говорит Екатерина.

Коми и болгары жили дружно. Все праздники гуляли вместе – и на парад 9 мая, и в День освобождения Болгарии от османского ига пели песни, накрывали столы.

- Пьянства не было. Главная черта болгар – невероятное трудолюбие: даже если накануне случалось застолье, утром мужики вставали и шли работать. В лесу, по пояс в снегу, они проводили по 10-12 часов, - говорит жена бывшего лесозаготовителя.Коми и болгары жили дружно. Все праздники гуляли вместе – и на парад 9 мая, и в День освобождения Болгарии от османского ига пели песни, накрывали столы.

Вознаграждение было солидным: зарплата бригадира в 1986 году доходила до 1500 рублей в месяц!

Касса управления леспромхозаФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Болгарская республика

Кстати, в столовой готовили исключительно болгарские блюда: суп с фрикадельками, курицу в томатной пасте, на десерт - сладкий рис с молоком. Сюда, в глухую коми тайгу, в 80-е годы зимой привозили свежие бананы – настоящий деликатес для северян. В магазины по всему району наладили поставку дефицитных тогда товаров из братской республики: колбаса, соки, болгарские консервы и косметика. За покупками сюда приезжали со всей Коми.

Обучение в школе вели на двух языках – русском и болгарском. Наши пионеры ходили на учебу в красных галстуках, чавдарчата - так называли болгарских пионеров - в синих галстуках. Все надписи и транспаранты к 1 мая в Верхнемезенске были на болгарском языке, на нем же велась документация в местном леспромхозе.

Школьники Верхнемезенска. Фото Екатерины Тодоровой

Тогда казалось, что конца этому раю на земле не будет. Но наступил 1991 год и с распадом СССР рухнул союз двух братских народов.

Поселок закрытого солнца

В 1990 году советско-болгарское предприятие «Мезеньлес» прекратило существование, иностранные трудяги стали покидать Коми.

- Нам сказали, что договор разорвали. Первыми в поселке опустели дома на окраине. Помню, как ночью туда подъезжали машины и втихаря вывозили вещи из опустевших квартир – болгары оставили все: мебель, технику, личные вещи, - говорит Екатерина Тодорова. – Никто из нас не верил, что это конец, что сюда не вернемся. Верхнемезенск моя семья покидала в числе последних, в 1994 году.

В сентябре того же года из Коми ушел последний эшелон с людьми в Болгарию. Екатерина Тодорова с детьми уехала на родину мужа, где прожила 10 лет.

Транспаранты на балконе общежитияФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Общежитие внутри ...Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

... и снаружиФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

За это время от былого величия Верхнемезенска не осталось и следа. Тогда же, в 1994 году поселок обесточили и отключили воду. Жить здесь стало невозможно. Вместо того чтобы раздать пустующие квартиры местным – сотни семей на Удоре нуждались и до сих пор нуждаются в улучшении жилищных условий, власти заживо похоронили поселок. Этого бывшим чиновникам здесь не простили по сей день.

В столовой готовили только национальные болгарские блюдаФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Кое-где уезжающие болгары заколотили окна, на въезде в поселок поставили шлагбаум. Но это не останавливало мародеров. На протяжении долгих лет сюда наведывались те, кто грабил квартиры, снимал оконные стекла, сантехнику и даже кафельную плитку.

Вход в поликлиникуФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Советская мозайкаФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Охотники за цветным металлом срезали все трубы, радиаторы и металлический каркас спорткомплекса. Во многих квартирах разобрана кирпичная кладка – качественный стройматериал пригодится в хозяйстве. Отсюда вывезли все, что имело хоть какую-то ценность.

В поселке до сих пор много книг на болгарском языкеФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В поселке до сих пор много книг на болгарском языкеФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Поговаривали, что здесь будет «Город Солнца» (сюжет с таким название показали по телевидению) - восстановят инфраструктуру и откроют лесозаготовительный пункт и даже санаторий, но дальше разговоров дело не пошло. В 2012 году депутаты райсовета признали поселок неперспективным.

Природа наступаетФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Верхнемезенский синдром

Сейчас поселок имеет удручающий вид. За 24 года он сильно зарос. Лес медленно поглощает цивилизацию, будто природа решила вернуть себе то, что когда-то забрал человек. О том, что здесь четверть века жили и строили светлое будущее иностранцы, говорят разбросанные в домах книги на болгарском языке. Дорогу до Верхнемезенска сейчас не обслуживают, но она до сих пор востребована. В эти края едут лесовозы, охотники и рыбаки.

Дом культурыФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Все, что осталось фонтанаФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

- Не надо было нашей семье уезжать из Коми, здесь климат лучше. В Болгарии жара и нервная работа у мужа-прораба ыбла. Сердце не выдержало. Отпраздновал 50-летие и умер, - вспоминает Екатерина. – Прижиться не смогли, сыновья постоянно просили: «Мама, поехали домой». И мы вернулись в Коми. На малой родине Валентин и Румен создали семьи, у них родились их дети.

Вся документация велась на болгарском языкеФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

- Несколько лет назад младший Румен ездил в Верхнемезенск. Заходил в нашу квартиру. Её мародеры почему-то не тронули. Обои в комнате не выцвели. Там все так же, как 25 лет назад, - с дрожью в голосе продолжает Екатерина. – Стекла только вставить и можно заезжать жить. Я хоть сегодня готова туда вернуться.

Кругом разрухаФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Уходя, парень написал на двери бывшего жилища: «Хозяин вернулся». Но везти маму на экскурсию в город ее молодости, город, где семья была счастлива, он не рискует до сих пор. «Там будто бомба упала. Не езди, мама, у тебя сердце не выдержит», - говорит Румен.