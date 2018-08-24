По Печоре из Коми в сторону НАО могут пустить круизный теплоход

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-24T15:53:35+03:00

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В Коми рассматривается идея речных круизов по реке Печоре. Северная река связывает нашу республики в Ненецким автономным округом, поэтому проект выгоден обоим регионам. Эту информацию «КП в Коми» сообщили в министерстве культуры, туризма и архивного дела РК.

Проект находится на стадии обсуждения, но его не удастся реализовать, если не найти для круизов подходящее судно.

- Печора — судоходная река и такие круизы вполне реально запустить. В Сибири и на Дальнем Востоке реализованы подобные проекты, они пользуются колоссальной популярностью, в первую очередь среди иностранцев. Но пока у нас нет судна, на котором можно было бы отправлять туристов, - цитирует главу регионального минкульта Сергея Емельянова информационное агентство «ТАСС».

Детальное обсуждение будущего туристического проекта пройдет 14 сентября в Нарьян-Маре на совещание представителей правительства Коми и НАО.

Предполагается, что круиз по Печоре будет включать в себя посещение памятников архитектуры и истории в Печорском, Ижемском, Усть-Цилемском, Усинском районах, а также Ненецком автономном округе. Туристов познакомят с самобытными этнографическими праздниками — Усть-Цилемской горкой, печорской «Черинянь гаж» и ижемским гуляньем «Луд».