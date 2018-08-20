Сегодня на границу Коми и Архангельской области привезут 56 вагонов мусора

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-20T18:52:06+03:00

Предполагаемая мусорная свалка может появиться в 20 километрах от одного из поселков республики

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Уже на протяжении месяца жители поселка Урдома Архангельской области не могут спать спокойно. Соцсети наводнила информация, что рядом с их домами может появиться полигон для хранения отходов из Московской области. Но проблема выходит за границы Архангельской области, так как предполагаемая свалка расположена всего в 20 км от поселка Мадмас в Коми.

Официальная версия

7 августа замглава правительства Архангельской области Евгений Фоменко встретился с негодующими жителями Урдомы. Чиновник поспешил успокоить бушующую толпу и пояснил, что появится на участке площадью 56 га в районе станции Шиес.

- Здесь планируется создание промышленной зоны, включающей в себя производство стройматериалов, глубокую переработку древесины, переработку отсортированных твердых коммунальных отходов из города Москвы. Все планы - на стадии обсуждения, - дал ответ Е.Фоменко газете Архангельской области «Маяк».

К проекту приступят, когда проведут все необходимые экспертизы. Сейчас ни о каком мусорном полигоне и речи быть не может. Такого же мнения придерживаются и в Минприроды Коми. Министр природных ресурсов Коми Роман Полшведкин провел телефонные переговоры с министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Александром Еруликом. Он также сообщил, что в Урдоме ведутся лишь предпроектные работы.

На деле

Однако жителей Архангельской области и соседних районов Коми такие ответы не устраивают. В начале августа соцсети наводнили фотографии, как на станцию Шиес приезжает строительная техника, вырубается лес и роются котлованы.

Местные жители уверены, что строительство полигона может привести к экологической катастрофе, тем более что ручьи на станции впадают в реку Шиес, далее в реки Вычегда, Северная Двина и Белое море. Активисты даже создали петицию, адресованную президенту России, где просят не допустить появление свалки. На момент выхода номера ее подписали 7500 человек.

Ситуацию подогрела попавшая в СМИ телеграмма РЖД, согласно которой 56 вагонов мусора уже ждут своего отправления из подмосковных Люберец в Урдому. Состав пойдет 20 августа и привезет в Урдому вагоны с коммунальными отходами.

На днях в сети появилась злополучная квитанция РЖД

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