2018-08-17T16:23:37+03:00
Общество

Жители Коми могут повлиять на строительство свалки на границе с Архангельской областью

Активисты создали петицию
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: urdomaonlineФото: urdomaonline
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В Интернете не утихают слухи вокруг возможного строительства свалки на границе Коми и Архангельской области. Речь идет о поселке Урдома, в который мусор должны привозить аж из Московской области. Местные власти эту информацию отрицают и подчеркивают, что речь идет не о свалке, а о заводе по переработке ТБО. Однако местных жителей такой расклад не устраивает.

По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Евгения Фоменко, на участке у станции Шиес площадью 56 гектаров планируется создание промышленной зоны, включающей производство стройматериалов, глубокую переработку древесины, переработку отсортированных твердых коммунальных отходов из города Москвы, а также из Ленского района, сообщает ТАСС. На данный момент происходит предварительная проработка проекта потенциальными инвесторами. В августе планируется провести изыскания, исследования почвы и грунтовых вод, в середине сентября - предварительная презентация проекта.

Фото: urdomaonline

Фото: urdomaonline

Однако в местные СМИ попала телеграмма РЖД, согласно которой 56 вагонов мусора уже ждут своего отправления из Люберец в Урдому. Состав пойдет уже 20 августа. В документе указано, что «20 августа в 21:35 со станции Люберцы-2 на станцию Шиес отправятся 56 условных вагонов с коммунальными (бытовыми) отходами. Прибудет состав, вероятно, на следующий день — в 23:26».

Фото: urdomaonline

Фото: urdomaonline

Жители поселка Урдома пытаются повлиять на ситуацию через соцсети. На сайте Change.org уже создана петиция, адресованная президенту страны. На данный момент ее подписали более 6 тысяч человек.

- Как «московская» свалка отходов на площади более 40 га, неважно каких, отразится на здоровье населения нашего района? – спрашивает автор петиции. - В районе, практически нет никакого производства, многие выживают, собирая грибы и ягоды. Кто купит их из экологически неблагоприятной территории? Только начал развиваться туризм, появились доходы от «матушки зимы». Кто отпустит своих детей посетить свалку отходов? Взамен «зеленого золота» нам от московских «акул» - «подарок» в виде полигона в Шиеском бору.

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