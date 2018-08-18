Фоторепортаж с Коми ВДНХ-2018: место, где можно узнать все о родной республике и вкусно поесть

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-18T17:01:13+03:00

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Сегодня, 18 августа, в ТРЦ «Июнь» на выставке достижений и возможностей в различных отраслях хозяйства Коми «Достояние Севера» можно было проверить здоровье, научиться делать искусственное дыхание, попробовать свежий хлеб и ряженку, сплести поделку из бересты, спрясть ниточку из овечьей шерсти. И это далеко не полный список того, что могло бы удивить гостей выставки . В общем, сходили на мероприятие и принесли вам фоторепортаж.

Выставка стартовала около 11:00 в ТРЦ «Июнь» с торжественного обхода Главы Коми Сергея Гапликова и спикера Госсовета Надежды Дорофеевой стендов крупных предприятий, медучреждений и других структур. Участники ВДНХ заметно волновались, когда к ним приближалось первое лицо Коми. Однако некоторые уверено рапортовали о достижениях и проблемах, понимая, что с Гапликовым так близко можно поговорить не каждый день.

Глава Коми беседовал с участниками ВДНХ-2018Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Особенно участникам ВДНХ приглянулись стенды мясо-молочных предприятий Коми. И это не мудрено, ведь там была предусмотрена дегустация. Правда, в некоторых «съестных точках» попросили обождать: «Да, конечно, колбасу можно попробовать. Но вот только после Гапликова. Мы его ждем с минуты на минуту».

На ВДНХ можно было подкрепиться молоком, ряженкой, овощами, колбасами - все это от местных производителейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ВДНХ – это не просто место, где предприятия могут похвастаться своими новейшими достижениями. Это еще и место, где можно узнать последние новости о масштабных проектах.

На ВДНХ можно было встретить много интересных персонажейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Например, РЖД в виде макета презентовали здание станции в Сосногорске, которое начали строить в этом году. Как рассказала специалист по связям с общественностью Службы корпоративных коммуникаций ОАО «Северная железная дорога» Галина Лавриненко, здание планируют достроить к 2021 году. А когда снесут старое помещение станции, пассажиров будет принимать в модульном здании.

Вот так будет выглядет станция в Сосногорске, которую обещают построить к 2021 годуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Между прочим, новый дневной поезд-экспресс, благодаря которому из Сыктывкара в Усинск можно добраться за рекордные 10 часов 30 минут, пустят уже 24 сентября.

Проводники готовятся к пуску скоростного поезда из Сыктывкара в УсинскФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сосногорск представил масштабный макет теплицы, которую обещают достроить к декабрю этого года, сообщила начальник отдела кадров Татьяна Петрова. Поэтому сейчас формируют кадровый резерв, будет вакантно примерно 235 рабочих мест. Строительство теплицы перешло на этап остекления. Она огромна: 5 гектаров будет отведено томатам и 5 гектаров – огурцам.

Теплицу в Сосногорске обещают достроить к концу этого годаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На площадке Сыктывкара были представлены виртуальные путешествия «Город будущего», рассказала Нина Журавлева из ДК «Волна».

Сыктывкарка Нина Журавлева рассказывала гостям выставки о столице КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В общем, основной упор был сделан на инновационные технологии, ведь Сыктывкар – столица Коми, а значит должна удивлять.

Эти корабли сделали заключенные: с красными парусами можно приобрети за пять тысяч рублей, а с белыми - за 15 тысяч рублейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Стенды муниципалитов на контрасте со стендами крупных газодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий выглядели маленькими, но очень уютными.

Например, Зоя Волкова из Вуктыла приглашала всех полюбоваться крутыми макетами народных изб, с которыми хотели все сфотографироваться.

Участники выставки щеголяли в костюмах, стилизованных под старинуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мастерица Ольга Круть из Инты показала, как правильно прясть ниточку из овечьей шерсти. По ее словам, вещи из такого природного материала лечат от многих болезней. А изделия из собачьей шерсти, межу прочим, помогают при ревматизме.

Ольга Круть из Инты участвует в ВДНХ не в первый разФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Нина Александровна Иевлева из Сысольского района рассказала, что муниципалитет богат лесными плодами из которых делают, например, чай.

Сысольский район богат природными богатствамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Символ года культуры – это утица. Поэтому кулинары из Ижмы испекли пирог в форме птицы, которым угощали всех желающих. «Хотите сверху маслом намажем», - советовали они, подкрепляя мнение, что ВДНХ – это место, где можно встретить интересных людей и вкусно поесть.

Можно было отведать фирменного ижемского пирогаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Большой сектор ВДНХ был посвящен медицинской тематике. Люди выстаивались в очередь, чтобы пройти УЗИ щитовидной железы или научиться делать искусственное дыхание на манекене Центра медицины катастроф.

Специалист Территориального центра медицины катастроф Республики Коми учил делать массаж сердца и искуственное дыханиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Целый коридор был отдан структурам пожарной охраны. Но больше всего посетителей выставки привлекал человек в форме брандмайора российской империи. «Костюм создан с аутентичной точностью. Брандмайоры отвечали за пожарную безопасность, принимали участие в тушении пожаров, могли прийти к любому купцу проверить правила хранения товаров. Кстати, в Усть-Сысольске, как гласят документы, пожарная охрана появилась только в 1903 году» - рассказал работник пожарной охраны в костюме исторического персонажа Василий Лобанов.

С брандмайором хотели сфотографироваться все участники мероприятияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что выставка работает только один день в ТРЦ «Июнь». Она завершает свою работу около 19:00.