В Сыктывкаре возле Дома дружбы народов установили мраморную птицу

СЕГОДНЯ 15:03 2018-08-21T15:20:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Мраморную птицу, которую Сыктывкару подарил ООО «Газпром трансгаз Ухта» в честь 96-летия Коми, установили на пересечении улиц Ленина и Куратова. В настоящее время завершаются последние мероприятия по благоустройству: установка постамента и покраска плит, сообщили в управлении информации администрации столицы.

Накрытая покрывалом скульптура в центре столицы интригует жителей Сыктывкара со вчерашнего дня. С часу на час ткань скинут, и новый арт-объект предстанет во всем великолепии.

Так выглядела скульптура вчера, 21 августаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что место, где будет стоять новый арт-объект, выбрали сами горожане с помощью специального интернет-голосования. Оно проводилось в октябре на сайте администрации столицы. Тогда рассматривались такие варианты места установки, как Мичуринский или Кировский парки. Однако выиграл вариант - площадка около Дома дружбы народов.

- Мы спрашиваем мнение горожан по всем значимым проектам городского благоустройства. Уверен, что с опорой на мнение жителей Сыктывкара сможем сделать наш город привлекательнее, - отметил мэр столицы Валерий Козлов.