Финский фотограф раскрыл секреты провинциальной жизни в Сыктывкаре
Недавно современный документальный фотограф из Финляндии Филиппо Замбон выпустил книгу, посвященную Республике Коми. Фотоальбом называется «Коми дневник» («Komi Diary»).
Сыктывкарцы в книге "Коми дневник" могут узнать своих друзей или знакомые места города
Молодого финского фотографа связывают с Коми не только творческие интересы. В 2013 году он приехал по обмену учиться в Сыктывкарский университет на факультет искусств. Здесь он встретил будущую жену Марию, с которой они работали вместе над одним проектом и в том числе создавали снимки национального коми костюма. Сейчас финский фотограф Филиппо Замбон обзавелся в Сыктывкаре родственниками, друзьями и коллегами по фотографии.
Филиппо Замбон работал над созданием фотокниги в течение двух лет
В августе прошлого года он вместе с другими финскими фотографами представил свои работы на выставке «Mustelma» в центре культурных инициатив «Югор» в Сыктывкаре. Уже тогда Филиппо Замбон поделился с аудиторией своим желанием издать фотокнигу о Коми.
- Проект в каком-то смысле представляет собой личный дневник. Два года я уже работаю над ним. В книге будут представлены результаты моего взаимодействия с визуальным рядом, с эстетикой Сыктывкара. Моя фотография не документальна, она больше отражает мое мнение, взгляд. Поэтому в книге будут портреты моих друзей, семейные портреты — в общем, все, в чем я лично заинтересован. Это такой более свободный проект», - так год назад Замбон обрисовал будущую книгу.
Филиппо Замбон: "Моя фотография не документальна, она больше отражает мое мнение, мой взгляд"
В аннотациях к уже вышедшему в свет изданию о регионе, который стал предметом фотоисследования Филиппа Замбона, пишут так:
«Благодаря повороту судьбы Филиппо Замбон сделал далёкий город Сыктывкар на севере России своим вторым домом. Эта столица Республики Коми и дом для коми народа. Это финно-угорская этническая группа, которая первоначально населяла землю, колонизованную русскими несколько веков назад. При царе это было место политических ссылок, а во время Второй мировой войны красная армия заставила перселиться сотни немецких пленных в этот регион. Многие из их потомков до сих пор живут здесь. Советская власть использовала это место как ГУЛАГ и многие из этих заключенных выжили и тоже остались здесь. Замбонг исследует сложность и многообразие этого изолированного сообщества в данной фотосерии».
Между тем, на своем сайте финский фотограф Филиппо Замбон более прямолинеен и честен в высказываниях.
- Большинство сегодняшних молодых людей Сыктывкара хотят уехать в Москву и Санкт-Петербург, где больше возможностей и перспектив. Те, кто остаются, жалуются, что их город придет в упадок и исчезнет, и будет забыт даже своими жителями. Весь последний год я пережил ежедневную жизнь этого места, которое потихоньку раскрыло мне свои секреты, - подводит он черту под своими творческими изысканиями в республике.
Обложка фотокниги "Коми дневник" (Фото: Филиппо Замбон)
Издание «Коми дневник» объемом в 112 страниц вышло в свет в июле этого года. Развороты книги включают в себя как цветные, так и черно-белые снимки. Сейчас документальная история Коми глазами финского фотографа продается во многих в интернет-магазинах, в том числи и на Amazon.com, по цене около 40 евро.
Книга финского документального фотографа Filippo Zambon "The Komi Diary" (Коми дневник).Как говорит сам финский фотограф Филиппо Замбон "В книге представлены результаты моего взаимодействия с визуальным рядом, с эстетикой Сыктывкара. Моя фотография не документальна, она больше отражает мое мнение, мой взгляд. Поэтому в книге представлены портреты моих друзей, семейные портреты в общем, все, в чем я лично заинтересован".