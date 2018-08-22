Финский фотограф раскрыл секреты провинциальной жизни в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 12:48 2018-08-22T12:59:26+03:00

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Недавно современный документальный фотограф из Финляндии Филиппо Замбон выпустил книгу, посвященную Республике Коми. Фотоальбом называется «Коми дневник» («Komi Diary»).

Сыктывкарцы в книге "Коми дневник" могут узнать своих друзей или знакомые места города

Молодого финского фотографа связывают с Коми не только творческие интересы. В 2013 году он приехал по обмену учиться в Сыктывкарский университет на факультет искусств. Здесь он встретил будущую жену Марию, с которой они работали вместе над одним проектом и в том числе создавали снимки национального коми костюма. Сейчас финский фотограф Филиппо Замбон обзавелся в Сыктывкаре родственниками, друзьями и коллегами по фотографии.

Филиппо Замбон работал над созданием фотокниги в течение двух лет

В августе прошлого года он вместе с другими финскими фотографами представил свои работы на выставке «Mustelma» в центре культурных инициатив «Югор» в Сыктывкаре. Уже тогда Филиппо Замбон поделился с аудиторией своим желанием издать фотокнигу о Коми.

- Проект в каком-то смысле представляет собой личный дневник. Два года я уже работаю над ним. В книге будут представлены результаты моего взаимодействия с визуальным рядом, с эстетикой Сыктывкара. Моя фотография не документальна, она больше отражает мое мнение, взгляд. Поэтому в книге будут портреты моих друзей, семейные портреты — в общем, все, в чем я лично заинтересован. Это такой более свободный проект», - так год назад Замбон обрисовал будущую книгу.

Филиппо Замбон: "Моя фотография не документальна, она больше отражает мое мнение, мой взгляд"

В аннотациях к уже вышедшему в свет изданию о регионе, который стал предметом фотоисследования Филиппа Замбона, пишут так:

«Благодаря повороту судьбы Филиппо Замбон сделал далёкий город Сыктывкар на севере России своим вторым домом. Эта столица Республики Коми и дом для коми народа. Это финно-угорская этническая группа, которая первоначально населяла землю, колонизованную русскими несколько веков назад. При царе это было место политических ссылок, а во время Второй мировой войны красная армия заставила перселиться сотни немецких пленных в этот регион. Многие из их потомков до сих пор живут здесь. Советская власть использовала это место как ГУЛАГ и многие из этих заключенных выжили и тоже остались здесь. Замбонг исследует сложность и многообразие этого изолированного сообщества в данной фотосерии».

Между тем, на своем сайте финский фотограф Филиппо Замбон более прямолинеен и честен в высказываниях.

- Большинство сегодняшних молодых людей Сыктывкара хотят уехать в Москву и Санкт-Петербург, где больше возможностей и перспектив. Те, кто остаются, жалуются, что их город придет в упадок и исчезнет, и будет забыт даже своими жителями. Весь последний год я пережил ежедневную жизнь этого места, которое потихоньку раскрыло мне свои секреты, - подводит он черту под своими творческими изысканиями в республике.

Обложка фотокниги "Коми дневник" (Фото: Филиппо Замбон)

Издание «Коми дневник» объемом в 112 страниц вышло в свет в июле этого года. Развороты книги включают в себя как цветные, так и черно-белые снимки. Сейчас документальная история Коми глазами финского фотографа продается во многих в интернет-магазинах, в том числи и на Amazon.com, по цене около 40 евро.