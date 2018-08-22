2018-08-22T16:28:12+03:00
Общество

Много сена, иван-чай и чум оленеводов: как в Сыктывкаре проходит этнический фестиваль «Диалог культур»

Мы пообщались с горожанами и гостями столицы, об особенностях и традициях их национальностей, которые они стараются сберечь
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Представители этнических общих и диаспор, живущих в Коми, облачились в национальные одеянияПредставители этнических общих и диаспор, живущих в Коми, облачились в национальные одеянияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Изменить размер текста:

В День республики в Сыктывкаре прошел V Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль «Диалог культур: северное многоцветье». Представители этнических общин и диаспор, живущих в Коми, облачились в национальные одеяния, угощали блюдами родной стороны и с радостью рассказывали о своих культурах. На фестивале мы пообщались с горожанами и гостями столицы об особенностях и традициях их национальностей, которые они стараются сберечь.

Фестиваль «Диалог культур» проходит в Коми уже в пятый раз. Уже второй год подряд его проводят в самом «сердце» Сыктывкара – на Стефановской площади. В этом году основные площадки разместились в сквере недалеко от Коми республиканской филармонии. Там национальные диаспоры установили свои стенды, мастера показывали свои работы, а на сцене представляли этнические коллективы.

самое важное, что дал фестиваль кроме развлекательной составляющей – это возможность узнать много нового и интересного о других культурах Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

самое важное, что дал фестиваль кроме развлекательной составляющей – это возможность узнать много нового и интересного о других культурахФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Общая картина фестиваля получилась многолюдной: люди спешили от одного стенда к другому. Единственное, что от этого пострадало – это газон.

С казаками хотели сфотографироваться все гости праздника Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

С казаками хотели сфотографироваться все гости праздникаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В алее, которая примыкала к дорожкам Стефановской площади, разместились мастера. В глаза бросались огромные сенные скульптуры, у которых стремились сфотографироваться гости праздника.

Лето-2018 подарило самое лучшее сено, которое послужило материалом ллоя работ мастера Елены Карагулиной Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Лето-2018 подарило самое лучшее сено, которое послужило материалом ллоя работ мастера Елены КарагулинойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Их автор - мастер Елена Карагулина. Она рассказала, что сено, из которого она мастерит уникальные арт-объекты, в этом году отменное. «Когда мы с помощниками работали над скульптурой сено пьянило нас своими ароматами». На последнюю работу – декоративное панно с мотивами света и тьмы - ушло около двух недель. На огромного Перу Богатыря ушло всего три дня, рассказала мастер.

Ближе к филармонии разместились многочисленные стенды землячеств и диаспор, которые представлены в Коми. Вообще, по официальным данным, в республике живут около 130 народностей. Их представители на фестивале говорили одно: «Главное - сохранить культуру».

Представители немецкой диаспорты привлекали оригинальными национальными костюмами Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Представители немецкой диаспорты привлекали оригинальными национальными костюмамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В чуме оленевода от общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» угощали иван-чаем. Он был крепким, ароматным и, буквально, сразу придавал сил, которых не хватало в серое и дождливое утро. Пока гость чума пил чай, он мог послушать истории про Ижму. Василий Прокопьевич Рочев, который возглавляет Центр культуры, рассказал, что ижемцев часто называют коми евреями, за предприимчивость.

Ижемцы угощали чаем. рассказывали о своей культуре, пели песни Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ижемцы угощали чаем. рассказывали о своей культуре, пели песниФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Раньше он обижался на это прозвище, но с годами свыкся с ним. Интересный факт культуры ижемцев: главная в семье – это женщина, мать, бабушка, хранительница очага, которой подчиняются все в роду. До сих пор в коми селениях остались мотивы матриархата.

Украинская диаспора угощала домашними колбасами, галушками, яблоками, вареньями и соленьями: все это было выращено в Коми.

Украинцы угощали национальными блюдами Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Украинцы угощали национальными блюдамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- 73 года не была в родной стороне. Коми стала для меня настоящей родиной. Но память генетическая сильна, поэтому мы и поем родные песни, и вышиваем, то есть не забываем культуру. Политики стараемся не касаться: украинцы и россияне – дружественные народы, - рассказала Мария Степановна Галикаева.

Вообще, гости фестиваля получили уникальную возможность узнать много нового о культуре иных народов. Яркие костюмы участников «Диалога культур» питали любопытство. Поэтому «со знанием дела» подходишь и спрашиваешь: «А вы марийцы?», а получаешь неожиданный ответ: «Нет, чуваши». И такие непопаданий было много.

На фото - представители коллектива чувашской диаспоры «Шурагош». Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На фото - представители коллектива чувашской диаспоры «Шурагош».Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Костюм, который визуально напоминал представителя украинской диаспоры, оказался болгарским. Основатель автономии болгар в Коми Илия Данчев рассказал, что живет в Коми уже 31 год, но генетическая память и любовь к родине не угаснет никогда. Именно поэтому болгары в Коми объединяются.

Болгария и Коми имеет очень крепкие связи Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Болгария и Коми имеет очень крепкие связиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Их праздники очень оригинальны. Например, в 1 января – Васильев день – проходят колядки. Чтобы пожелать здоровья и счастья человеку, его от души бьют по спине палкой из кизила. «И таких самобытных праздников, которые мы не забываем, очень много» - рассказал Илия.

Представители немецкой автономии учили всех желающих танцевать польку. Получилось весело.

Полька - веселый танец, которому можно научиться очень быстро Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Полька - веселый танец, которому можно научиться очень быстроФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кроме того, на фестивале можно было обняться с очень уютными собаками из центра «Дружок», повалятся на сене, что само по себе приятное удовольствие, когда ты находишься в центре столицы, выпить чаю, съесть национальных угощений, погладить верблюда. Но, по нашему мнению, самое важное, что дал фестиваль кроме развлекательной составляющей – это возможность узнать много нового и интересного о других культурах, представители которой живут в Коми. Фестиваль завершится в 17:00.

Фестиваль Диалог культур: Многоцветье Севера.22 августа 2018, Сыктывкар, День Коми

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей
По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]
Новости 24
В Кировском парке сыктывкарцы смогут создать собственный музыкальный трек
Фигурист Дмитрий Алиев в новом сезоне пойдет на риск
В день старта скоростного поезда Сыктывкар-Усинск навстречу друг другу отправятся два состава
В Коми УАЗ съехал с эстакады и насмерть задавил 17-летнего парня
Житель Коми нашел в лесу гранату
Куда пойти в День Республики Коми-2018: программа мероприятий
20 школ в Коми уличили в необъективности оценки знаний
Зам.руководителя Корткеросского района Артеев останется в СИЗО до 30 сентября
В Коми циклоны принесут прохладу и дожди
В Ухте водителя оштрафовали за то, что в его автобусе упала пенсионерка
В Усинске столкнулись Mercedes и Lada: пострадали парень и девушка
В Сыктывкаре 10 дней будут отключать горячую воду
У двух ухтинцев украли деньги на «Авито»
Погода в Коми в воскресенье: на севере до 17 градусов, на юге – до 24
Сыктывкарцы лишились денег, заказав на "Авито" железобетонные плиты и осциллоскоп
В сыктывкарской колонии "расцвели" искусственные розы и установлена буровая вышка
В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов
На Первом канале покажут, как играют на гармони жители Коми
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы