Много сена, иван-чай и чум оленеводов: как в Сыктывкаре проходит этнический фестиваль «Диалог культур»

СЕГОДНЯ 15:32 2018-08-22T16:28:12+03:00

Мы пообщались с горожанами и гостями столицы, об особенностях и традициях их национальностей, которые они стараются сберечь

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В День республики в Сыктывкаре прошел V Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль «Диалог культур: северное многоцветье». Представители этнических общин и диаспор, живущих в Коми, облачились в национальные одеяния, угощали блюдами родной стороны и с радостью рассказывали о своих культурах. На фестивале мы пообщались с горожанами и гостями столицы об особенностях и традициях их национальностей, которые они стараются сберечь.

Фестиваль «Диалог культур» проходит в Коми уже в пятый раз. Уже второй год подряд его проводят в самом «сердце» Сыктывкара – на Стефановской площади. В этом году основные площадки разместились в сквере недалеко от Коми республиканской филармонии. Там национальные диаспоры установили свои стенды, мастера показывали свои работы, а на сцене представляли этнические коллективы.

самое важное, что дал фестиваль кроме развлекательной составляющей – это возможность узнать много нового и интересного о других культурахФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Общая картина фестиваля получилась многолюдной: люди спешили от одного стенда к другому. Единственное, что от этого пострадало – это газон.

С казаками хотели сфотографироваться все гости праздникаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В алее, которая примыкала к дорожкам Стефановской площади, разместились мастера. В глаза бросались огромные сенные скульптуры, у которых стремились сфотографироваться гости праздника.

Лето-2018 подарило самое лучшее сено, которое послужило материалом ллоя работ мастера Елены КарагулинойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Их автор - мастер Елена Карагулина. Она рассказала, что сено, из которого она мастерит уникальные арт-объекты, в этом году отменное. «Когда мы с помощниками работали над скульптурой сено пьянило нас своими ароматами». На последнюю работу – декоративное панно с мотивами света и тьмы - ушло около двух недель. На огромного Перу Богатыря ушло всего три дня, рассказала мастер.

Ближе к филармонии разместились многочисленные стенды землячеств и диаспор, которые представлены в Коми. Вообще, по официальным данным, в республике живут около 130 народностей. Их представители на фестивале говорили одно: «Главное - сохранить культуру».

Представители немецкой диаспорты привлекали оригинальными национальными костюмамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В чуме оленевода от общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» угощали иван-чаем. Он был крепким, ароматным и, буквально, сразу придавал сил, которых не хватало в серое и дождливое утро. Пока гость чума пил чай, он мог послушать истории про Ижму. Василий Прокопьевич Рочев, который возглавляет Центр культуры, рассказал, что ижемцев часто называют коми евреями, за предприимчивость.

Ижемцы угощали чаем. рассказывали о своей культуре, пели песниФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Раньше он обижался на это прозвище, но с годами свыкся с ним. Интересный факт культуры ижемцев: главная в семье – это женщина, мать, бабушка, хранительница очага, которой подчиняются все в роду. До сих пор в коми селениях остались мотивы матриархата.

Украинская диаспора угощала домашними колбасами, галушками, яблоками, вареньями и соленьями: все это было выращено в Коми.

Украинцы угощали национальными блюдамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- 73 года не была в родной стороне. Коми стала для меня настоящей родиной. Но память генетическая сильна, поэтому мы и поем родные песни, и вышиваем, то есть не забываем культуру. Политики стараемся не касаться: украинцы и россияне – дружественные народы, - рассказала Мария Степановна Галикаева.

Вообще, гости фестиваля получили уникальную возможность узнать много нового о культуре иных народов. Яркие костюмы участников «Диалога культур» питали любопытство. Поэтому «со знанием дела» подходишь и спрашиваешь: «А вы марийцы?», а получаешь неожиданный ответ: «Нет, чуваши». И такие непопаданий было много.

На фото - представители коллектива чувашской диаспоры «Шурагош».Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Костюм, который визуально напоминал представителя украинской диаспоры, оказался болгарским. Основатель автономии болгар в Коми Илия Данчев рассказал, что живет в Коми уже 31 год, но генетическая память и любовь к родине не угаснет никогда. Именно поэтому болгары в Коми объединяются.

Болгария и Коми имеет очень крепкие связиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Их праздники очень оригинальны. Например, в 1 января – Васильев день – проходят колядки. Чтобы пожелать здоровья и счастья человеку, его от души бьют по спине палкой из кизила. «И таких самобытных праздников, которые мы не забываем, очень много» - рассказал Илия.

Представители немецкой автономии учили всех желающих танцевать польку. Получилось весело.

Полька - веселый танец, которому можно научиться очень быстроФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кроме того, на фестивале можно было обняться с очень уютными собаками из центра «Дружок», повалятся на сене, что само по себе приятное удовольствие, когда ты находишься в центре столицы, выпить чаю, съесть национальных угощений, погладить верблюда. Но, по нашему мнению, самое важное, что дал фестиваль кроме развлекательной составляющей – это возможность узнать много нового и интересного о других культурах, представители которой живут в Коми. Фестиваль завершится в 17:00.