2018-08-23T14:29:24+03:00
Общество

Мэр Усинска Станислав Хахалкин покидает пост: кто станет его преемником?

Руководитель города нефтяников заявил о своем решении покинуть пост на утреннем совещании работников администрации
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Станислав Хахалкин уходит с поста руководителя администрации Усинка, о чем сообщил на планерке в мэрии и СМИ. О том, кто предположительно может занять пост мэра города, «Комсомольской правде в Коми» сообщили в мэрии.

Руководитель Усинка заявил о своем решении покинуть пост на утреннем совещании работников администрации во вторник, 21 августа: он подтвердил СМИ, что 31 августа он будет работать последний день в качестве мэра города газовиков и нефтяников. Известно также, что руководитель аппарата администрации – Лали Бочоришвили – тоже слагает свои полномочия. Будущее место работы Станислава Хахалкина неизвестно. Один из мотивов его ухода – это переезд в Сыктывкар вместе с семьей.

По предварительным данным, преемником Хахлкина может стать Глава МО ГО «Усинск» Николай Такаев, но официальная информация о назначении исполняющего обязанности руководителя администрации появится только 31 августа - после заседания Совета города.

На сайте Совета города опубликована биография Николая Такаева. Из нее следует, что он родился 4 октября 1979 года в селе Коби Республики Чечня. В Усинске живет с 1992 года. С марта 2011 года по сентябрь 2015 года – заместитель председателя Совета МО ГО «Усинск». 30 сентября 2015 года избран главой МО ГО «Усинск» – председателем Совета МО ГО «Усинск». Женат, воспитывает троих детей.

Отметим также, что Станислав Хахалкин был руководителем администрации Усинска с 17 июня 2014 года. В начале августа мэр выступил с критикой жителей Усинска: на заседании комиссии правительства Коми эмоционально отреагировал на критику в том, что он не решает проблему горящей второй месяц свалки ТБО. В частности, он назвал негодяями тех, кто пишет «доносы Путину».

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