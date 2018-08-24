2018-08-24T10:25:06+03:00
Происшествия

В пригороде Сыктывкара паром сел на мель: местным жителям пришлось ночевать прямо на судне

В мэрии пообещали разобраться с ситуацией
Ольга СОЛОВЕЙ
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Жители Седкыркеща каждый день рисуют не вернуться домойЖители Седкыркеща каждый день рисуют не вернуться домойФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Поселок Седкыркещ, который находится в пригороде Сыктывкара, снова отрезан от большой земли. Река Вычегда, через которую регулярно ходят два парома, пассажирский и грузовой, пересохла настолько, что суда садятся на мель. Причем происходит это с завидной регулярностью. ЧП случилось и вчера вечером, 23 августа.

Теплоход выехал со стороны Сыктывкара в 17:10, однако жители Седкыркеща смогли добраться до дома только три часа спустя.

- Людей бросили на произвол судьбы. Сидим по 3-4 часа на теплоходе, вчера люди выехали на 17:10 приехали домой только в 20:00. Муж у подруги вообще на пароме застрял, так там и ночевал. С 1 сентября дети в школу поедут, больше половины поселка в городе работают, а попробуйте руководству объяснить, что не наша вина опаздывания на работу. И так каждый год все хуже и хуже, - рассказала «КП-Коми» жительница поселка Валентина Свидницкая.

Тревогу бьют и другие жители Седкыркеща.

- Долго вы будете решать наши проблемы с переправой? Ведь скоро 1 сентября дети поедут на учебу значит пассажиров будет ещё больше и как мы будем ездить? - написала на страничке мэра Сыктывкара «ВКонтакте» Ольга Тимушева.

- Когда начнете работать?! Катер до сих пор стоит на мели! Мы, жители Седкыркеща, не уверены попадем мы во время на работу или вернёмся сегодня домой? Даже у Заречья есть пантон, а наш пгт никому не нужен! Принимайте меры! – возмущается Екатерина Федюнина.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов заверил жителей Седкыркеща, что с ситуацией разберутся.

- Будем разбираться, что произошло. Вода скоро начнет прибывать. На следующий год обязательно надо ставить земснаряд. Работаем над этим, - прокомментировал ситуацию градоначальник Сыктывкара Валерий Козлов.

Отметим, что в этот же день на мель сел и автомобильный паром.

В Сыктывкаре паром сел на мель.

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