«Темные аллеи» в Сыктывкаре: космос в банке, НЛО и хищник

СЕГОДНЯ 20:20 2018-08-25T20:35:33+03:00

В этом году акция носит название «Космическая одиссея 2018»

Изменить размер текста: A A

Уже в четвертый раз в Сыктывкаре прошла культурно-просветительская акция «Темные аллеи». В этом году она посвящена фантастической тематике и носит название «Космическая одиссея 2018».

Территория Национальной галереи погрузилась в атмосферу космосаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Гостей Национальной галереи Республики Коми погружали в атмосферу космоса с самого входа в Сад скульптур. Покупая билет, каждый посетитель получал карту, на которой были отмечены тематически площадки «Темных аллеи», а также нарисована карта, по которой можно было пройти квест и получить ценные призы. Желающих попытать удачу нашлось немало: тут и там можно было увидеть сыктывкарцев, ищущих заветный клад.

В этом году акция носит название «Космическая одиссея 2018»Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Те, кто не настолько азартен, спешили увидеть остальные космические площадки. На входе в галерею посетителей встречала инсталляция Игоря Иванова «HBO». Встав напротив огромной головы компьютерного разума, вы заметите, что она ни на секунду не отрывает от вас взгляд и следит за каждым вашим шагом.

Инсталляция НВО пристально следила за посетителямиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В другой комнате галереи затаился «Хищник» от Ольги Огневой. Девушка настолько была погружена в свой образ, что наотрез отказывалась давать какие-либо пояснения относительно своего образа. Несмотря на всю серьезность, Хищник с удовольствием фотографировался со всеми желающими, среди которых были в основном дети.

Хищник Ольга Огнева настолько вошла в образ, что не разговаривала ни с кемФото: Ольга СОЛОВЕЙ

На второй этаже галерей можно было посетить недавно открывшуюся выставку музея современного искусства «Эрарта».В этот вечер посетителей сопровождал экскурсовод, который объяснял все нюансы экстравагантного искусства.

Популярностью пользовалась и выставка музея ЭрартаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Тема космоса на «Темных аллеях» раскрывалась и через изобразительное искусство. У художника Алексея Мишарина уже целая коллекция рисунков, посвященная фантастической тематике и в частности фильмам.

Рисунки Алексея Мишарина посвящена фантастическим фильмамФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Занимаюсь этим непрофессионально. На создание одного рисунка может уходить до одной недели. Все работы выполняю в черно-белом цвете, рисую от руки. Если присмотреться, то это хорошо видно. Принципиально не использую линейки, - отметил художник.

Художник Алексей Мишарин рассказывал гостям вечера о своем творчествеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Много желающих собралось на площадке мастер-классов, где каждый желающий мог своими руками создать космос в банке или вышить любимое созвездие.

- Это отличная акция. Мы пришли сюда всей семьей: я, муж и двое детей. Вот пытаемся с младшей дочкой Ксюшей вышить созвезвие, вроде получается. После этого и другие площадки посетим, - рассказала о своем впечатлениях сыктывкарка Любовь Голышева.

На мастер классах создавали космос в банке и вышивали созвездияФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Посетить "Темные аллеи" можно будет до 21:00.

Очки как окно в другую реальностьФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Вход в костюмах пришельцев - бесплатный!Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зеленые зайцы, девятиэтажка и офисный планктон: в Сыктывкаре открылась уникальная выставка современных художников (подробнее...)