«На передовую с вилами на танк»: жительница Коми вместе с детьми спасает детские площадки от мусора

СЕГОДНЯ 16:24 2018-08-27T17:05:54+03:00

Анна Семукова не может равнодушно пройти мимо проблем: видя безобразие, она тут же его устраняет

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Новая героиня проекта «Сам себе волонтер» Анна Семукова живет в Айкино, работает в Общественной приемной главы и активно участвует в жизни села. Ее девиз - «на передовую с вилами на танк». Именно поэтому Анна не может равнодушно пройти мимо проблем: видя безобразие, она тут же его устраняет. Историю о спасении детской площадки от мусора Анна опубликовала в соцсетях по тегу #самсебеволонтер, благодаря чему мы ее и нашли. И это не единственная инициатива жительницы Усть-Вымского района, по словам которой волонтерская работа — это интересно: помощь другим вдохновляет и наполняет радостью. Об этом она и рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми».

Увидели — убрали

В один прекрасный летний вечер сын уговорил пойти на детскую площадку. Пришли и чуть в обморок не упали. Везде валялись фантики, рекламные буклеты, обертки от чупа-чупсов. Люблю чистоту, поэтому взяла и убрала мусор.

Спустя время пришли погулять на другую площадку: та же картина. Вместе с сыном Владиславом и мамой Галиной Николаевной убрали бардак. Сложили мусор в мешок, унесли его с собой. Приятно, что под конец уборке к нашей инициативе подключились местные ребята.

На детских площадках Айкино не всегда чисто

Весь мусор разбрасывают дети. Важно, чтобы на малышей воздействовали взрослые, рассказывая, что мусор выбрасывать нельзя. Наверное, чтобы переломить ситуацию к лучшему, было бы здорово выпустить серию красочных плакатов о важности чистоты и развесить их по селу. А еще спасение от мусора — урны, но не на каждой площадке они есть.

«На передовую с вилами на танк»

Вообще, у нас в Айкино чисто. Убираются граждане, которые состоят на учете в центре занятости, то есть безработные. И на замусоренной площадке убиралась одна женщина, но в последние дни ее не видели, может быть она была в отъезде.

Нельзя сказать, что эта «мусороуничтожительная акция» будет единственной. Конечно, если с детьми увидим бардак, то мимо не пройдем. Мы безусловно готовы участвовать в таких социально полезных мероприятиях: мы везде - «на передовую с вилами на танк».

После уборки волонтеров площадка заиграла яркими красками

Волонтер со стажем

Я и мои дети - Татьяна, Анастасия и Владислав (хотя ему всего 6 лет) являемся волонтерами Усть-Вымской районной организации КРО ВОИ, а также активно участвуем в жизни района. В свободное от работы время я занимаюсь сбором одежды, посуды, вещей и предметов первой необходимости для погорельцев и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в нашем районе. Через соцсети кидаю клич и, как правило, люди охотно откликаются. Когда был пляжный сезон и на воде стали погибать дети и взрослые, мы ходили по селу и раздавали красочные листовки о том, как надо вести себя на воде. Это интересная работа. В общем, волонтерим потихоньку.

Кстати, я работаю к Общественной приемной главы Коми. У нас проходила прямая линия, которая приурочена к году волонтера. Люди звонили, делились размышлениями. А затем обратились бабушка конкретной проблемой: она не могла почистить снег. Тогда наши ребята мобилизовались и мигом помогли старушке. Вот такие люди у нас живут: нужна помощь — мы рядом!

Важно!

Чтобы вы или знакомый стал героем статьи, расскажите историю о добром поступке в соцсетях и поставьте хештег #самсебеволонтер. Она может быть опубликована «ВКонтакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». Вы можете поделиться с нами рассказами о подвижниках по телефону 8-904-239-39-82 или написать в сообщения группы vk.com/kp_komi. Мы также будем рады вашим письмам с фотографиями по адресу: 167031, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, каб. 322, проект «Сам себе волонтер»

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