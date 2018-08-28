Вместо букета школьники Коми могут подарить учителю лес

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-28T14:32:37+03:00

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Движение "ЭКА" к 1 сентября запускает экологическую акцию «Лес вместо букета». Вместо букетов цветов, которые со временем завянут, активисты предлагают подарить педагогам целый лес. На сайте акции PosadiLes.ru можно выбрать определенное количество деревьев для подарка и внести взнос на их посадку. Уже этой осенью волонтеры высадят деревья на пострадавших лесных территориях в регионах. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев. В специальный подарочный сертификат вместо открытки можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить будущий лес любимому учителю, своему классу или школе.

– Ежегодно в России к 1 сентября продается более 10 миллионов букетов, которые через несколько дней после праздника отправляются в мусор и пополняют разрастающиеся свалки. А подаренный лес будет расти вместе с учениками и станет символом развития, доброты и мудрости, – говорит директор Движения ЭКА Елена Горохова.

Акция «Лес вместо букета» уже проходила в прошлом году. Тогда удалось собрать средства на посадку двух тысяч деревьев. Их высадили в Удмуртии, Новосибирской и Пензенской областях на выгоревших лесных территориях.

Справка «КП-Коми»

Движение «ЭКА» — межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Движение занимается массовым экологическим просвещением и воспитанием бережного отношения к природе. Среди направлений работы ЭКА — масштабные программы и проекты по экологическому просвещению детей, молодежи и взрослых,формирование ответственного обращения с отходами, защита экологических прав и лесовосстановление.