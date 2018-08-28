«Ты уйдешь, а я не буду спать неделю»: как немцы собирали воспоминания о репрессиях в Коми

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-28T16:34:46+03:00

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28 августа отмечают День памяти и скорби российских немцев, которым в прошлом веке пришлось выживать в нечеловеческих условиях спецпоселений. «Мы не были людьми», - делятся в воспоминаниях немцы. Эти крупицы прошлого собирали участники Немецкой национально-культурной автономии республики во время этнографических экспедиций. В этом году исполняется 15 лет с тех пор, как состоялся первый полевой выезд. В честь этого в Центре культурных инициатив «Югор» открыли выставку «Знать, чтобы помнить».

Первая экспедиция по местам спецпоселений российских немцев состоялась в 2004 году. С тех пор активисты Немецкой автономии побывали в Усть-Куломском, Корткеросском, Троицко-Печорском, Усть-Цилемском, Койгородском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Прилузском, Вуктыльском и Сыктывдинском районах, Воркуте, Ухте, Сосногорске.

Цель выставки – поделиться опытом работы с молодежью по организации экспедиций в рамках национально-культурной автономииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Белыми пятнами» остались Инта и Ижемский район: туда участники полевых исследований мечтают попасть в следующие годы. Но, как рассказывает председатель региональной общественной организации «Немецкая национально- культурная автономия в Республике Коми» Елена Копп, важно успеть, ведь свидетели страшных событий прошлого не вечны.

Во время презентации выступил хор немецкой песни «Edelstein»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В экспедициях участвовала молодежь. Ребята опрашивали людей с помощью специальной анкеты, которую разработали историк Михаил Рогачев и заместитель председателя Национально-культурной автономии немцев Коми Рейнгольд Бихерт. Перед экспедицией ее участников обучали, как общаться, как разговорить интервьюера, как правильно записывать данные.

- Одна из опрашивающих Маргарита Генке сказала, что когда она общалась с людьми, то видела их слезы. «Надо ли это?» - спрашивала она. Я считаю, что надо, потому что важно оставить память. Вот цитаты тех, кто делился с нами воспоминаниями - Мартин Вальтер: «Ты уйдешь, а я не буду еще неделю спать». Александр Христианович Кремер: «Мы тогда не были людьми, в нас не было ничего человеческого». Страшно, когда страна доводит людей до такого состояния, - отмечает Елена Копп.

Певцы коллектива «Edelstein» исполнили композиции о родинеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Надо отметить, что в 30-50-е годы советские немцы попали в Коми не по своей воле. Они оказались здесь, будучи либо «раскулаченными» в начале 30-х годов, либо высланными во время войны или призванными в трудовую армию из других регионов. Как рассказывал историк Михаил Рогачев, это народ больше других пострадал от политических репрессий. И все-таки вопреки этим условиям немцы сумели выжить. Они жили в землянках, постоянно испытывая голод. Чаще других умирали дети.

Сегодня, 28 августа, российские немцы почили память погибших во время репрессий соотечественниковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Мы общались с немцем, который жил в Воркуте. Он работал на лошади в шахте. Люди умирали, но их не хоронили, просто складывали в сарай, где они оттаивали по весне. Обо всем этом нам рассказывали со страшной будоражащей обыденностью в голосе. Я вижу, что наши ребята, живущие в сытой жизни, раньше и не думали о том, что могло быть по-другому, что в дорогах по пути к месту репрессий умирали дети, что их рассылали до детским домам одного за другим со страшной пунктуальностью. Спрашиваю, мол, неужели вы не хотели бы найти брата? Отвечают: «А зачем? Жизнь прошла», - рассказывает председатель региональной общественной организации «Немецкая национально- культурная автономия в Республике Коми».

Выставка будет работать до 20 сентября, вход на нее свободныйФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По ее словам, больше всего расстраивало, когда приходишь в дом к человеку с немецкой фамилией, а он отвечает, что не относит себя к этой национальности: «Языка не знаю, культуры и быта не знаю, я русский». Таким образом, люди теряют свои корни, что не может не удручать. Кроме того, во время экспедиций ее участники сталкивались с представителями других народностей, которые хотели поделится своими воспоминаниями. Они спрашивали ребят, мол, а когда к ним придут. И сами российские немцы хотели бы это знать. Неужели никто не хочет знать свое прошлое?

Отметим, что выставка в Центре культурных инициатив «Югор» будет работать до 20 сентября. Вход на нее свободный.