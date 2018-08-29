2018-08-29T16:36:23+03:00
Общество

В Троицко-Печорске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа

Состояние его медики оценивают как тяжелое, сообщает Минздрав по Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Троицко-Печорске из окна пятого этажа выпал двухлетний мальчик. Ребенка госпитализировали вертолетом санавиации в реанимацию Республиканской детской клинической больницы. Состояние его медики оценивают как тяжелое, сообщает Минздрав по Коми.

Несчастный случай произошел в одной из многоэтажек квартала Южный поселка городского типа Троицко-Печорск. Малыш, которому в сентябре исполнится три года, выпал из окна пятого этажа. По информации местных жителей, в этом виноваты недоглядевшие за ребенком родители, злоупотребляющие спиртными напитками

По информации Минздрава Коми, малыша госпитализировали на вертолете Территориального центра медицины катастроф в отделение реанимации Республиканской детской клинической больницы. По словам врачей, его состояние остается тяжелым, но мальчик находится на самостоятельном дыхании.

Минздрав Коми напоминает, что ежегодно в летний период в больницы поступает множество детей, которые выпали из окна с противомоскитной сеткой. Многие просто недооценивают или не знают о существовании такой опасности.

Ни в коем случае нельзя пользоваться дома противомоскитными сетками там, где есть дети. Нельзя оставлять окно полностью открытым или доступным для открывания ребенком, если в нем установлена сетка.

Среди родителей бытует ряд заблуждений относительно безопасности москитной сетки:

- «мой ребенок уже взрослый и он не полезет в окно» - даже взрослые дети не задумываются об опасности и ведут себя неосмотрительно.

- «я купил и правильно установил прочную сетку» - обычно ребенок весом более 10 кг запросто выносит любую сетку наружу.

- «я все время слежу за детьми» - для выпадения ребенка из окна по недосмотру достаточно 30 секунд.

- «я живу на первом этаже» - в этом случае уменьшается вероятность летального исхода в случае падения, однако серьезную травму можно получить при падении с любой высоты.

Моментов, когда ребенок оказывается без внимания, не избежать, поэтому нужно максимально обезопасить окружающую среду, в которой находится ребенок. Если у вас, ваших родных, знакомых, друзей есть маленькие дети, племянники, родственники, крестники, коллеги по работе с маленькими детьми – напомните им об опасности использования москитных сеток.

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