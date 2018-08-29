Ролик с кассиршей Машей из Сыктывкара взорвал соцсети

СЕГОДНЯ 14:38 2018-08-29T14:47:56+03:00

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Несколько дней назад соцсети взорвал ролик с кассиршей Машей, которая долго и мучительно выпрашивает у клиента несуществующую сумму в «одну тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь». Популярный ведущий Владимир Соловьев в своем твиттере окрестил Машу самым «упертым и упоротым кассиром года». Паблик Mash добавляет, что девушка родом из Сыктывкара.

В цветочном магазине при московской АЗС кассирша долго и упорно пыталась выбить из клиента несуществующую цифру, а именно «одну тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь». Девушка говорила, что на ее «табле» высвечивается именно эта загадочная сумма. Маша не обращала внимание на смех клиентов и сотрудников салона, а продолжала твердить о необходимости выдать ей нужную сумму.

К несчастью, глубокие познания в арифметике девушки стали достоянием Сети: видео с Машей уже несколько дней смешит обитателей соцсетей. Ролик набирает миллионные просмотры, вызывая толки о жертвах ЕГЭ. Даже популярный ведущий Владимир Соловьев не остался в стороне, написав о победе Маши в номинации «самый упертый и упоротый кассир».

Паблик Mash добавляет, что Маша родом из Сыктывкара. После неожиданной славы девушка уволилась и даже удалила свои аккаунты из соцсетей. «Остается надеятся, что Маша не вернется в Сыктывкар», - добавляют юмористы Mash.