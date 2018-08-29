2018-08-29T14:47:56+03:00
Общество

Ролик с кассиршей Машей из Сыктывкара взорвал соцсети

Девушка изобрела новую цифру
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:

Жертва ЕГЭ.

Изменить размер текста:

Несколько дней назад соцсети взорвал ролик с кассиршей Машей, которая долго и мучительно выпрашивает у клиента несуществующую сумму в «одну тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь». Популярный ведущий Владимир Соловьев в своем твиттере окрестил Машу самым «упертым и упоротым кассиром года». Паблик Mash добавляет, что девушка родом из Сыктывкара.

В цветочном магазине при московской АЗС кассирша долго и упорно пыталась выбить из клиента несуществующую цифру, а именно «одну тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь». Девушка говорила, что на ее «табле» высвечивается именно эта загадочная сумма. Маша не обращала внимание на смех клиентов и сотрудников салона, а продолжала твердить о необходимости выдать ей нужную сумму.

К несчастью, глубокие познания в арифметике девушки стали достоянием Сети: видео с Машей уже несколько дней смешит обитателей соцсетей. Ролик набирает миллионные просмотры, вызывая толки о жертвах ЕГЭ. Даже популярный ведущий Владимир Соловьев не остался в стороне, написав о победе Маши в номинации «самый упертый и упоротый кассир».

Паблик Mash добавляет, что Маша родом из Сыктывкара. После неожиданной славы девушка уволилась и даже удалила свои аккаунты из соцсетей. «Остается надеятся, что Маша не вернется в Сыктывкар», - добавляют юмористы Mash.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На границе Архангельской области и Коми вспыхнул газопровод
Билет в одно касание: плюс девять новых маршрутов
Глава УФСИН по Коми Игорь Ванеев ушел в отставку
В Коми двух мальчиков придавило металлической конструкцией на детской площадке
«МегаФон» запускает самый быстрый безлимитный интернет
В половине детских лагерей в Коми летом нарушали санитарные нормы
В Кирове фура с номерами Коми застряла под «мостом глупости»
В Коми годовалая малышка выпала из окна второго этажа
Под Ухтой водителя такси достали из разбитой машины с помощью гидравлических ножниц
В Печоре 78-летний мужчина спрыгнул с балкона третьего этажа
«Доченька, возвращайся»: в Москве при невыясненных обстоятельствах пропала ухтинка
В Сыктывкаре горели два жилых дома
В Ухте мотоцикл без водителя врезался в иномарку
Под Сыктывкаром паром с 44 людьми сел на мель
Ухтинка заплатила мошенникам 20 тысяч за билеты на самолет
В Усинске водитель врезался в теплотрассу и впал в кому
В воркутинском парке появились глобусы из СССР
В Усинске горожане вновь увидят кинофильмы на большом экране
Под Зеленцом при столкновении Мерседеса и Лады погибла женщина
В Яреге на День шахтеров грянут «А у реки» и «Всяко-разно»
Паром в местечке Алешино снова ходит по расписанию
В мэрии рассказали, когда в дома сыктывкарцев пустят тепло
Последние выходные лета в Коми будут теплыми
В начале сезона в театр оперы и балета слетятся "золотые ласточки"
Психологи готовы проконсультировать по телефону родителей школьников
В Сыктывкаре в высотке на "кольце" запустили лифт с музыкой
В Воркуте рабочих переправляла через реку в ковше экскаватора: продюсеры РЕН-ТВ ищут очевидцев
В Кировском парке сыктывкарцы смогут создать собственный музыкальный трек
Фигурист Дмитрий Алиев в новом сезоне пойдет на риск