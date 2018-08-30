Полыхающий автомобиль в Сыктывкаре собрал толпу зевак

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-30T11:01:12+03:00

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В сети появилось видео горящей Daewoo Nexia на улице Морозова в Сыктывкаре. На кадрах видно, как огонь распространяется по автомобилю от моторного отсека. Несмотря на угрозу взрыва автопожар собрал очевидцев, которые запечатлели возгорание на видео и выложили в группу «Автотема11».

Возгорание Daewoo Nexia произошло еще в минувший понедельник, 27 августа, около дома №22/2 по улице Морозова недалеко от магазина «Автозаряд». По словам водителя, пожар произошел, когда он ехал по улице.

Возгорание собрало небольшую толпу зевак, которые снимали происходящее на видео. Это не ускользнуло от внимания пользователей соцсетей. Они написали, что среди очевидцев не нашлось ни одного человека с огнетушителем.

В пресс-службе МЧС по Коми сообщили, возгорание случилось в 16:32. Прибывшие на место огнеборцы справились с пожаром за 20 минут. Всего в тушении пожара принимали участие 2 единицы техники и 8 человек личного состава пожарной охраны

Кстати, понедельник выдался «урожайным» на возгорания авто. Так, за один день в Коми сгорели четыре машины: три — Ухте, одна в Сыктывкаре.