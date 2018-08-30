В Сыктывкаре могут закрыть легендарный продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-30T12:35:23+03:00

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В Сыктывкаре появились слухи, что легендарный продуктовый магазин на пересечении улиц Ленина и Бабушкина меняет свой облик. Скоро на его месте откроет свои двери одна из торговых точек федеральной сети «Магнит», сообщает порталу «Комсомольская правда анонимный источник.

По информации источника, сентябрь — последний месяц существования магазина «Столичный» в Сыктывкаре. Однако в офисе предприятия журналистам посоветовали не делать поспешных выводов: «Не надо делать из этого сенсацию. Решение по этому вопросу еще не принято». В АО «Тандер», которое представляет федеральную сеть «Магнит», мы также пока не получили официального повержения слухов об открытии нового магазина в исторической части города.

По словам кандидата исторических наук и краеведа Михаила Рогачева, «Столичный» действительно можно причислить к разряду легендарных. На пересечении Ленина и Бабушкина продуктовый магазин, который носил название «Гастроном», открыли еще в 1950-х годах! Тогда существовала еще прилавочная система, как примета СССР, о которой помнят старожилы столицы Коми. Дом, где располагается «Столичный», одно из старейших зданий Сыктывкара советской эпохи.

Кстати, летом на сайте фонда исторического развития «Внимание» была размещена информация о сборе средств на реставрацию старинных неоновых вывесок «Гастрономия и «Бакалея»», которые украшают здание с прошлого века. Активисты мечтают, что эти вывески вновь засветятся.