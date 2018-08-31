Случайно пропавшие вещдоки. Роман Зенищев уверен, что вменяемые ему взятки получал Фаерштейн

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-31T17:09:36+03:00

Роман Зенищев считает, что именно Фаерштейн получал деньги, которые вменяются ему в качестве взятки Фото: Алиса КОЗЛОВА

Эта информация хранилась на дисках, которые исчезли во время следствия

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Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев упорно доказывает, что не брал взятки от Веселова и его подельников. На вчерашнем заседании в Сыктывкарском горсуде бывший градоначальник весьма эмоционально взывал к суду с просьбой вызвать на допрос следователя Белякова.

Фигурант на повышенных тонах заявлял, что у него есть веские основания не доверять господину Белякову и он держал в руках доказательства своей невиновновсти: некие компакт-диски, на которых хранилась информация и поступлениях на счета фигурантов "дела Гайзера" - Антона Фаерштейна, Валерия Веселова, Игоря Кудинова и братьев Бондаренко. Бывший мэр, изучив данные на дисках, пришел к выводу, что вменяемые ему взятки на самом деле получал Фаерштейн.

- Я видел, что на счета Фаерштейну ежемесячно приходили то 200, а то 182 тысячи рублей. Ежемесячно! Деньги поступали со счетов "ФПА"(ЗАО "Финансово-промышленный альянс") и "Автоконтроль", - заявил Роман Зенищев.

Фигурант пришел к выводу, что даты перечисления денег Фаерштейну совпадают с датами получения денег Шлоповым для него. Все эти данные полиции предоставил сам Николай Шлопов. Но в ходе расследования важные вещдоки загадочно исчезли. В этой связи Зенищев и настаивал на допросе следователя Белякова. Суд удовлетворил его ходатайство.