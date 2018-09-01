В Сыктывкаре открыли новую зону отдыха для горожан, которая расположена в самом центре города

СЕГОДНЯ 16:14 2018-09-01T16:56:03+03:00

Правда, пока она представляет из себя огороженную металлическим забором и частично заасфальтированную территорию

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Модернизированную научно-образовательную площадку ботанического сада торжественно открыли за корпусом СГУ имени Питирима Сорокина на улице Коммунистической. Правда, пока она представляет из себя огороженную металлическим забором и частично заасфальтированную территорию. Однако в планах университета сделать из этого места зеленую зону, открытую для всех горожан. Побывали на мероприятии и принесли вам фоторепортаж.

Торжественное открытие первого модуля реконструкции ботанического сада состоялась сегодня, 1 сентября, за корпусом №8 университета, который расположен на улице Коммунистической. От главной улицы столицы Коми новая площадка расположена совсем близко. Многие гости мероприятия поделились, что даже и не знали, что в непосредственной близости от центра ведется благоустройство территории.

И.о. ректора отметила, что это событие очень волнительное для нееФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- У моих предшественников возникла идея сделать эту площадку доступной для всех. Здесь будут расти наши северные растения: цветы, деревья, кустарники, за которыми работники ботанического сада вместе со студентами будут ухаживать. И так можно будет познавать растительный мир нашего северного края, - рассказала и.о. ректора СГУ имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова.

Руководство университета и почетные гости заложили аллеюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Она добавила, что новая площадка будет открыта для всех жителей Сыктывкара. По словам Сотниковой, на территории даже установят специальное покрытие от дождя, а такде оборудуют место парковки для велосипеда или детской коляски. Будет возведена аллея памяти, установлены памятные доски, увековечивающие имена великих педагогов. «Мне хочется просто крикнуть «Ура!» Стартуем!» - подытожила и.о. ректора.

После почетные гости заложили первую аллею, которая носит гордое название «Студенческая». Випы надели перчатки и посадили ели и кусты пузыреплодника в заранее подготовленные лунки.

Вальс стал завершающим аккордом мероприятияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После под звуки оркестра сыктывкарского гарнизона почетные гости и студенты закружились в вальсе.

Пока территорию ботанического сада окружают старые хозяйственные объекты, которые со временем снесутФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пока почетные гости мероприятия со сцены говорили о важности реконструкции ботанического сада, священники окропили территорию стройки святой водой. «Каждое благое дело надо начинать с освящения», - отметили они.

. «Каждое благое дело надо начинать с освящения», - отметили священникиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Хорошо, что и трактор освятили, а то все время ломается», - прокомментировали рабочие, которые в это время находились на строительной площадке.

Они окропили святой водой всю территорию стройкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Работы им предстоит еще не мало. Сейчас будущий ботанический сад выглядит, как стройка парковки: везде груды бетонных блоков и кучи песка.

Строительную площадку освятили духовные лицаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зато кованные ворота радуют глаз. Они украшены растительными элементами – волшебным деревом с золотыми плодами.

Ограда получилась очень красивойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что благоустройство сада стартовала в декабре прошлого года. Тогда жители ближайших многоэтажек забили тревогу из-за того, что на этом участке вырубают деревья. Их ярость утихла, когда они узнали о проекте реконструкции ботанического сада.

Мощение тротуарной плиткой - важная часть благоустройстваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Согласно документам, размещенным на сайте «Госзакупок», проект подготовила компания ООО «Параллель» еще в 2016 году. Согласно документу, в ближайшие годы эту территорию ожидает много новшеств. Например, появится историко-мемориальный комплекс, площадка для спортивных мероприятий, 26 светодиодных фонарей, газон, туалет и туалет для инвалидов и много другого.

Рабочим предстоит еще много трудитьсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Аукцион на строительство выиграла компания «Лалвар». Итоговая стоимость проекта составляет 9,9 млн рублей. Кстати, модернизация стала возможной благодаря привлечению целевых средств из федерального бюджета для развития особых территорий.