2018-09-01T16:56:03+03:00
Общество

В Сыктывкаре открыли новую зону отдыха для горожан, которая расположена в самом центре города

Правда, пока она представляет из себя огороженную металлическим забором и частично заасфальтированную территорию
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Открытие новой зоны стартовало с символического разрезания красной лентыОткрытие новой зоны стартовало с символического разрезания красной лентыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Изменить размер текста:

Модернизированную научно-образовательную площадку ботанического сада торжественно открыли за корпусом СГУ имени Питирима Сорокина на улице Коммунистической. Правда, пока она представляет из себя огороженную металлическим забором и частично заасфальтированную территорию. Однако в планах университета сделать из этого места зеленую зону, открытую для всех горожан. Побывали на мероприятии и принесли вам фоторепортаж.

Торжественное открытие первого модуля реконструкции ботанического сада состоялась сегодня, 1 сентября, за корпусом №8 университета, который расположен на улице Коммунистической. От главной улицы столицы Коми новая площадка расположена совсем близко. Многие гости мероприятия поделились, что даже и не знали, что в непосредственной близости от центра ведется благоустройство территории.

И.о. ректора отметила, что это событие очень волнительное для нее Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

И.о. ректора отметила, что это событие очень волнительное для нееФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- У моих предшественников возникла идея сделать эту площадку доступной для всех. Здесь будут расти наши северные растения: цветы, деревья, кустарники, за которыми работники ботанического сада вместе со студентами будут ухаживать. И так можно будет познавать растительный мир нашего северного края, - рассказала и.о. ректора СГУ имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова.

Руководство университета и почетные гости заложили аллею Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Руководство университета и почетные гости заложили аллеюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Она добавила, что новая площадка будет открыта для всех жителей Сыктывкара. По словам Сотниковой, на территории даже установят специальное покрытие от дождя, а такде оборудуют место парковки для велосипеда или детской коляски. Будет возведена аллея памяти, установлены памятные доски, увековечивающие имена великих педагогов. «Мне хочется просто крикнуть «Ура!» Стартуем!» - подытожила и.о. ректора.

После почетные гости заложили первую аллею, которая носит гордое название «Студенческая». Випы надели перчатки и посадили ели и кусты пузыреплодника в заранее подготовленные лунки.

Вальс стал завершающим аккордом мероприятия Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вальс стал завершающим аккордом мероприятияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После под звуки оркестра сыктывкарского гарнизона почетные гости и студенты закружились в вальсе.

Пока территорию ботанического сада окружают старые хозяйственные объекты, которые со временем снесут Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пока территорию ботанического сада окружают старые хозяйственные объекты, которые со временем снесутФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пока почетные гости мероприятия со сцены говорили о важности реконструкции ботанического сада, священники окропили территорию стройки святой водой. «Каждое благое дело надо начинать с освящения», - отметили они.

. «Каждое благое дело надо начинать с освящения», - отметили священники Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

. «Каждое благое дело надо начинать с освящения», - отметили священникиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Хорошо, что и трактор освятили, а то все время ломается», - прокомментировали рабочие, которые в это время находились на строительной площадке.

Они окропили святой водой всю территорию стройки Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Они окропили святой водой всю территорию стройкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Работы им предстоит еще не мало. Сейчас будущий ботанический сад выглядит, как стройка парковки: везде груды бетонных блоков и кучи песка.

Строительную площадку освятили духовные лица Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Строительную площадку освятили духовные лицаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Зато кованные ворота радуют глаз. Они украшены растительными элементами – волшебным деревом с золотыми плодами.

Ограда получилась очень красивой Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ограда получилась очень красивойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что благоустройство сада стартовала в декабре прошлого года. Тогда жители ближайших многоэтажек забили тревогу из-за того, что на этом участке вырубают деревья. Их ярость утихла, когда они узнали о проекте реконструкции ботанического сада.

Мощение тротуарной плиткой - важная часть благоустройства Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мощение тротуарной плиткой - важная часть благоустройстваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Согласно документам, размещенным на сайте «Госзакупок», проект подготовила компания ООО «Параллель» еще в 2016 году. Согласно документу, в ближайшие годы эту территорию ожидает много новшеств. Например, появится историко-мемориальный комплекс, площадка для спортивных мероприятий, 26 светодиодных фонарей, газон, туалет и туалет для инвалидов и много другого.

Рабочим предстоит еще много трудиться Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Рабочим предстоит еще много трудитьсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Аукцион на строительство выиграла компания «Лалвар». Итоговая стоимость проекта составляет 9,9 млн рублей. Кстати, модернизация стала возможной благодаря привлечению целевых средств из федерального бюджета для развития особых территорий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24