Пермский блогер с головой медведя посетил Маньпупунер

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-03T13:02:13+03:00

Эльнар Мансуров, больше известный как Mishka.Travel, рассказал об этом в соцсетях

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Блогер-путешественник Mishka.Travel вновь заглянул в один из самых живописных уголков Коми – плато Маньпупунер. «Тот самый парень с головой медведя» уже бывал в республике в 2017 году, но решил освежить воспоминания и свой аккаунт в Instagram.

- Стоунхендж? Остров Пасхи? Нет! Это Маньпупунёр, что располагается в Печоро-Илычском заповеднике в Республике Коми. Официально признано как одно из чудес России. В год его посещают лишь 1200 человек! – пишет на своей странице в Instagram Эльнар Мансуров.

Блогер расписал для своих подписчиком варианты, как попасть на это восьмое чудо света.

- Самый популярный вариант маршрута стартует из Свердловской области (город Ивдель) и проходит через перевал Дятлова. Это история минимум на 14 дней (идти в одну сторону более 100 км). - рассказал «Мишка». - Самый простой способ, как я уже писал, это на вертолете из Пермского Края из поселка Ныроб. Ах да, есть еще вариант поехать волонтером на 2 недели, вам нужно будет помогать смотрителям заповедника (например, готовкой или таскать материалы).

Он также отметил, что проход на территорию федеральных заповедников разрешен только по пропускам, если вы хотите самостоятельно организовать поход, то вам надо писать в заповедник, но стоит понимать, что есть ограничение на число туристов в год. Большую часть квоты по посещению забирают туроператоры, их немало, они делают различного рода походы с гидами.

Напомним, что в этом году вертолетные туры на Маньпупунер стали доступнее и для жителей самой республики. Стоимость тура, продолжительностью 2-3 дня колеблется от 29 до 31 тысячи рублей с человека (без учета стоимости дороги до Троицко-Печорска).

Как сообщается на сайте Финно-угорского этнопарка, вертолетный тур на плато Маньпупунер начинается в административном центре Троицко-Печорского района, куда из Сыктывкара можно добраться на автобусе. Туристам предлагают переночевать в гостинице «Печора» в Троицко-Печорске, а утром отправится на вертолете к самому плато. В стоимость тура также входит фотосессия с каменными гигантами и фуршет. При неблагоприятной погоде туристам будет предложено посетить первую в мире лосиную ферму в поселке Якша. Отметим, что ужин в путешествии вам предложат за дополнительную плату.

Справка «КП в Коми»

Эльнар Мансуров прославился в сети как «путешественник с головой медведя» - во всех своих поездках он делает снимок в маске белого медведя. За одиннадцать лет скитаний по миру пермяк побывал на всех материках, совершил кругосветку, открыл свое агентство, помогающее организовывать поездки, и кафе.

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