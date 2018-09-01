В Сыктывкаре ушел из жизни лидер движения «Изьватас» Николай Рочев

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-01T09:09:48+03:00

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Руководитель межрегионального движения "Землячество коми-ижемцев "Изьватас" Николай Рочев скончался 31 августа после стремительно настигшей его болезни, сообщает "Комиинформ". В настоящее время решается вопрос об отправке его на родину для погребения.

По словам руководителя администрации Ижемского района Любови Терентьевой, чуть более месяца назад уважаемый в масштабах республики общественник почувствовал недомогание.

- Он обратился с жалобами на боли в пояснице в нашу местную больницу. Медики приняли решение госпитализировать его в столицу Коми. В течение месяца врачи КРБ боролись за его жизнь. Но, к сожалению, побороть онкологию не удалось. Николай Васильевич скончался сегодня два часа тому назад, - рассказала руководитель администрации.

По ее словам, в Сыктывкар экстренно прибыла супруга Николая Рочева.

- Мы все в шоке, конечно. Пока не можем осознать произошедшее. Всегда, когда человека настигает болезнь, до последнего надеешься на выздоровление, - добавила Любовь Терентьева.

Министр национальной политики региона Галина Габушева пояснила, что тело покойного перевезено в городской морг. Решается вопрос о его доставке в Ижму.

- Похороны Николая Васильевича будут на его малой родине, в деревне Гам. О дате пока сложно говорить – надо сначала доставить его в район, - пояснила профильный министр.

Глава Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной Николая Рочева.

- Николай Васильевич был человеком очень активным, инициативным и неравнодушным, именно эти качества привели его к работе в общественных объединениях и депутатской деятельности. Он душой болел за настоящее и будущее нашей республики. Уверен, Николай Васильевич мог бы еще очень многое сделать для родного Ижемского района, для Республики Коми и её жителей, - отметил Сергей Гапликов.