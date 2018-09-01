2018-09-01T12:42:38+03:00
Происшествия

В Коми подросток надругался над российским флагом

Юноша признался в нарушении закона
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: ИзвестияФото: Известия
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Сотрудники ОМВД России по Усть-Куломскому району проводят проверку по факту уничтожения государственного флага России, снятого с крыши здания администрации сельского поселения Деревянск.

По подозрению в совершении данного правонарушения стражи порядка задержали 16-летнего местного жителя. Как признался юноша около пяти часов вечера он залез на крышу здания, снял флаг и на следующий день сжег его в кювете у одного из домов села. Остатки флага выбросил в кусты за обочиной. Этот поступок, по его же словам, он совершил из хулиганских побуждений.

Ранее юный правонарушитель состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции вынесут процессуальное решение по результатам проведенной проверки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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