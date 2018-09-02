Кисло-сладко-солёный вкус "Шаньгафеста"

Гастрономический фестиваль "Шаньгафест", который в народе шуточно окрестили " праздником живота", подарил посетителям массу удивительных кулинарных открытий. Гости словно посетили сразу пять регионов и стран, где проживают народы финно-угорской семьи, и попробовали самые популярные блюда национальной кухни венгров, марийцев, финнов, карелов и коми. Площадку для фестиваля, который стартовал вчера и продолжится сегодня, предоставил этнопарк в селе Ыб.

Задорные марийцы порадовала гостей фестиваля национальными песнямиФото: Алиса КОЗЛОВА

Для каждого народа был разбит отдельный шатер. Повара из Марий Эл первыми накрыли столы для гостей. В меню марийцев национальные блюда соседствовали с привычными для всех пирожками и булочками. Естественно, глаз останавливался на необычных названиях "подкоголи," "уяча", "коман мелна" и "марбургер".

- Мы собирали рецепты по деревням, где 400 лет назад осели старообрядцы. Я знаю, что в Коми тоже есть деревни, где трепетно оберегают традиции старообрядческой веры. Вот и марийские староверы передают из поколения в поколение песни, танцы и, в том числе, кулинарные секреты, - не без гордости рассказала журналисту " КП-Коми" представительница команды из Марий Эл Екатерина Гребнева.

Екатерина Гребнева по делилась секретом национальной выпечкиФото: Алиса КОЗЛОВА

Милая девушка провела краткую презентацию изделий из ассортимента национальной выпечки. Аналогом шаньги у марийцев является коман мелна, в основе которой лежит тонкий слой ржаного теста (слоёв может быть и больше). На небольшой блинчик щедро кладется начинка из крупяных каш, пропитанных молоком или сметаной. "Шанежка"получается сытной, полезной и невероятно вкусной.

- Все блюда национальной кухни очень питательные, а главное - изготовлены из натуральных продуктов. Грубая пища - самый сбалансированный продукт по содержанию белков, жиров и углеводов, причём без искусственных красителей, усилителей вкуса, поэтому марийская кухня может показаться пресной и невкусной. Но только такую пищу можно назвать по-настоящему здоровой, - поделилась своим мнением по поводу нацкухни Екатерина.

Марийцы предлагали на выбор национальную выпечку и привычные пирожки и булочкиФото: Алиса КОЗЛОВА

Меню дома кухни Марий Эл составили осовремененные блюда традиционной кулинарии. Старинные рецепты адаптированы под рестораны и даже фаст-фуды. Марийские повара даже придумали конкурента гамбургеру: марбургер. Суть та же, но булочку пекут из амбарного теста, а в качестве котлетки используют бифштекс из свежего мяса, соус готовится из натурпродуктов.

Самое популярное блюдо финской кухни - бутерброды с солёным сигом и соусом из крапивыФото: Алиса КОЗЛОВА

Разнообразием вкусов и даже непривычным сочетанием кислого, соленого и сладкого удивили повара из Финляндии. Прилавки финского дома кухни ломились от удивительных яств. Гостям предлагали бутерброды с солёным сигом с соусом из крапивы, калитки с картофелем или рисом, суп из семги со сливками, строганина с кисло- сладким соусом из брусники и - внимание! - с маринованным огурцами.

- Если грамотно рассчитать баланс ингредиентов, то соединив несколько вкусов получится идеальный продукт. В финской кухне немало блюд, которые пощекочут сразу все вкусовые рецепторы, - рассказал "КП-Коми" Юрки Цуцунен, шеф-повар национального ресторана в Хельсинки.

Юрки Цуцунен из всех блюд русской кухни виртуозно готовит борщ и солянкуФото: Алиса КОЗЛОВА

Финны и коми готовят из одинаковых продуктов - сказывается климатические особенности мест, где проживали этносы. Морошка, брусника и клюква, сёмга и прочая рыба благородных пород, дичь, грибы и картошка - эти ингредиенты роднят братские народы. Но все же коми блюда отличаются простотой в приготовлении и отсутствием вкусовых сюрпризов.

- Сегодня мы угощаем гостей рыбой по-коми - это сёмга, запеченая с картофелем в молоке. Такое блюдо легко приготовить в домашних условиях в обычной духовке,- поделился рецептом повар дома коми кухни Никита Мелегин.

Он предложил хозяйкам взять на вооружение способ приготовления коми десерта - ягодного мусса:

- Он, как и большинство наших блюд, готовится очень просто: необходимо сварить ягоды в воде, отжать и жмых вновь отварить. Из второго отвара готовим манную кашу, а под конец добавляем к ней морс и из первого отвара и взбиваем миксером до образования густой пены и остужаем в прохладном месте. Получается вкусный и полезный мусс, совершенно безопасный для фигуры.

Венгры доверяют готовить мясо исключительно мужчинамФото: Алиса КОЗЛОВА

Настоящее кулинарное шоу устроили для гостей "Шаньгафеста" повара из Венгрии. Виртуоз мясных блюд продемонстрировал, как готовятся шедевры национальной кулинарии: хартобеди, свиные рульки, репаши.

- В Венгрии женщин не допускают к блюдам из мяса, потому что это сложно и долго. Свинина, говядина и баранина требуют мужской силы, а главное - их необходимо либо долго мариновать, либо продолжительное время тушить на огне, - описал особенности венгерских традиций приезжий шеф-повар.

Под увлекательный рассказ венгерского кулинара на столе появлялись горячие свиные рульки, фаршированные куриные бедрышки и аппетитные мясные рулеты. На каждой тарелке - шедевр, достойный лучших ресторанов. Под занавес шоу зрителей угостили приготовленными блюдами.

Тульские карелы угощали гостей фирменными калитками из ржаного тестаФото: Алиса КОЗЛОВА

В последнем шатре, где разместился дом кухни тверских карелов, русская речь чередовалась с карельской. Повара, намеренно или случайно, говорили то на русском, то на языке своих предков. Но в меню подобного рода соединения культур не наблюдалось, гостям представили исключительно карельские блюда, которые также готовили на глазах публики. В ассортименте - скульчины, сканцы и калитки, суп из чёрной капусты, карельский квас.

- Сканцы чем-то похожи на русские блины, но они готовятся без яиц. Смешиваются два вида муки - ржаная и пшеничная - добавляется вода. В результате должен получиться плотный шарик из теста, из него мы отделяем небольшие кусочки, раскатываем их в лепешечки и подсушиваем на раскаленной сковороде без масла. После смазываем топленным маслом и закручиваем в трубочку с начинкой из каши, картошки, капусты или яблок,- описал способ приготовления карельской выпечки Олег Евграфов, представитель общественной организации "Тверские карелы".

Фестиваль " Шаньгафест" длился весь день и продолжится сегодня. У всех желающих ещё есть возможность отведать вкуснейшие национальные блюда.