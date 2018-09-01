«Новое здание с современной начинкой»: в Сыктывкаре показали, как будет выглядеть корпус СГУ на Коммунистической

СЕГОДНЯ 17:27 2018-09-01T17:46:55+03:00

Здание корпуса СГУ на улице Коммунистической. 21 было построено в 1934 году Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Любой желающий может ознакомится с проектом, а также выступить с замечаниями и предложениями

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В Сыктывкаре презентовали первый эскиз проекта реконструкции корпуса СГУ – самого старого учебного здания, построенного еще в 1934 году. Сейчас его изношенность составляет 80%, поэтому руководство вуза приняло решение полностью реконструировать корпус.Первый эскиз повесили в корпусе №8, который находится на улице Коммунистическая, 25. То есть любой желающий может с ним ознакомится, а также выступить с замечаниями и предложениями.

По словам проректора по хозяйственной деятельности и имущественному комплексу Михаила Макарова, в 2016 году было проведено инструментальное обследование корпуса. Специалисты постановили, что находиться в нем – опасно. Заключение - износ несущей конструкции и фундамента стен составляет 80%. Другими словами, ремонт нецелесообразен. Часть здания все же сохранят - это действующая столовая «Студенческая».

Добавляется подземный этаж, где будет автопарковки и тирФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Старый корпус вмещает 6 тысяч квадратных метров, а по проекту предполагается расширение площади до 12 тысяч квадратных метров. Кроме того, появится большой спортивный зал и атриум.

Архитектор Дмитрий Челанов отметил, что при работе над проектом он попытался максимально сохранить исторический облик первого вуза Коми:

- Многие, видя эскиз, спрашивают, мол, что же изменилось в объекте? На самом деле, мы получаем новое здание с современной начинкой. Основной акцент - на общественные зоны, зоны, ориентированные на движение потока, - отметил он.

Будет пять этажей основного корпуса и семь этажей атриумаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Стилистика постконструктивизма здания максимально сохранится. Единственное, чтобы создать открытое свободное пространство атриума. добавится сплошное остекление на пять этажей. Будет пять этажей основного корпуса и семь этажей атриума. Два верхних этажа не будут иметь выхода в атриум. Там планируется открыть дискуссионный и экспозиционный залы. Добавляется подземный этаж, где будет автопарковка и тир.

При разработке проекта думали о сохранении облик исторического зданияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Здание должно украсить улицу Коммунистическую к 2021 году, то есть к 100-летию Коми.