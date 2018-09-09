"Внуки придут к нам на кладбище и попрыгают на могилах, говоря спасибо за пенсионную реформу": протест сторонников Навального в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 20:20 2018-09-09T21:10:22+03:00

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Люди не перестают бастовать против повышения пенсионного возраста. На этой неделе в Сыктывкаре прошло уже два митинга: один из них организовали коммунисты, второй — члены профсоюзов. Сегодня к этой череде протестных акций присоединились сторонники Навального. Так как городская администрация не дала добро на проведение ещё одного митинга, активистам пришлось собраться без плакатов и громкоговорителей.

Полицейские, увидев организаторов, поспешили за подписьюФото: Дарья ЮДИНА

Эта акция, пожалуй, побила все рекорды по количеству полицейских на квадратный метр. Служителей закона можно было заметить ещё на подходе к площадке «под часами» (именно там был объявлен сбор): так, один из них стоял возле бывшего корпуса КГПИ. Его сослуживцы, увидев организаторов протеста, тут же подошли к ним с бумагами за подписью.

Молодежь тоже пришла выразить свое мнениеФото: Дарья ЮДИНА

Оставалось 10 минут до начала, но людей практически не было. Потом их число в один момент как по волшебству увеличилось: они стекались со всех сторон — кто-то приехал на велосипеде, кто-то выбрал пеший ход. «Аудитория» была разновозрастной: были и подростки, и пенсионеры, и те, кто ещё работает.

Шарики разошлись быстроФото: Дарья ЮДИНА

Начало было спокойным: протестующие собирались в группы, обсуждая повышение цен и пенсионного возраста. Когда организаторы стали раздавать шарики, наклейки и значки с символикой Навального, собравшиеся быстро их разобрали.

Разговор с представителем администрации вышел напряженнымФото: Дарья ЮДИНА

Выступления начал член уже закрытого сыктывкарского штаба Навального Григорий Каблис. Его постоянно прерывала представительница мэрии. Когда она вступила в спор с общественником, на неё посыпались негативные комментарии:

— На каком основании администрация не согласовывает митинг? Вам «сверху» это указание спустили? Если не согласовывают то, что делать? — кричала женщина из толпы.

Люди постарше жалели своих потомковФото: Дарья ЮДИНА

После того, как сотрудница мэрии перестала спорить, люди стали тихо вести разговоры:

— Вы посмотрите вокруг — представителей власти больше, чем простого народа. Они смотрят на нас, как на быдло. В новостях показывают, как народ голосует за повышение пенсионного возраста. Наши дети пенсии не дождутся, — сказал мужчина в солнечных очках.

— В будущем внуки придут к нам на кладбище и попрыгают на могилах, говоря "спасибо" за пенсионную реформу, — заметил другой.

Плакаты вверх не поднималиФото: Дарья ЮДИНА

Несмотря на то, что акция не была согласована, и на неё нельзя было приходить с плакатами, несколько человек все же осмелились их взять — но держали их внизу либо оборотной стороной.

Григорий Каблис предложил прогуляться до Театральной площади — туда, если бы администрация согласовала акцию, все бы и отправились митинговать. Собравшиеся согласились. Полицейские во время движения держались поодаль.

Полицейский вынес предупреждение Григорию КаблисуФото: Дарья ЮДИНА

Первый острый момент случился почти сразу после прихода людей на площадь. К Григорию Каблису подошел страж правопорядка, который стал предупреждать о незаконности проходящего мероприятия и об ответственности за него. Активист стал возражать и говорить, что никакого мероприятия нет.

Было много разговоров о том, что дыру в бюджете можно закрыть и не за счет пенсионной реформыФото: Дарья ЮДИНА

Рядом с театром оперы и балета уже разгорелись дискуссии. Затронули немало болезненных тем: предполагаемое строительство мусорного полигона на границе Архангельской области и Республики Коми, повышение цен на бензин и продукты, эпидемию уголовных дел, которые возбуждают из-за репостов в соцсетях. Говорили и о том, что у власть имущих есть другие пути для пополнения бюджета:

— Почитайте стенограмму показаний Константина Ромаданова, которые он давал в зале Замоскворецкого суда. Когда из этой общественной кассы, созданной преступным черновско-гайзеровским режимом, ежемесячно заносится по миллиону рублей министру внутренних дел республики, председателю ФСБ Коми… Вот наша экономика, вот ответ, где взять деньги на пенсионное обеспечение, — выступил пожилой мужчина.

Женщина очень эмоционально вступила в диалогФото: Дарья ЮДИНА

После разговоры перешли уже в другую плоскость:

— Чего мы боимся? Почему не сегодня не серьезно протестуем? Даже стоящие здесь люди думают: «Побуду ещё 15 минут и уйду». А мы должны стоять день, два, десять. Мы должны отстаивать на права, — резко вступила в дискуссию женщина, отвечая на реплику про «протест в будущем».

Она предложила не ждать гипотетического «дня бунта» и отправиться прямо сейчас к мэрии и продолжить акцию прямо там. Ей стал возражать пенсионер, который напирал на то, что протест должен быть обдуманным, иначе самих активных погрузят в автозаки: по его мнению, для того, чтобы народ был услышан, необходимо «поднять» больше людей. Температура разговора все росла, участники все больше горячились и переходили на эмоции.

Виктор Вишневецкий пригласил всех на общий митингФото: Дарья ЮДИНА

Под конец в диалог вступил известный в столице Коми активист и помощник депутата КПРФ Виктор Вишневецкий, который пригласил собравшихся сходить на митинг, которые планируется провести 22 сентября и объединить всех — коммунистов, членов партии ЛДПР, членов профсоюзов, сторонников Навального — в едином протесте:

— Нужно всем объединяться. Зачем делать несколько акций, разбивать протест? Давайте сделаем общий митинг, если не согласуют — отправимся в гайд-парк. Действовать нужно, когда люди консолидируются и работать в правовом поле, — заявил он.

Слова Виктора Вишневецкого сумели поставить точку в непростом разговоре. Женщина, предлагавшая отправиться бунтовать к мэрии, согласилась произнести речь на предполагаемом (пока) митинге. После этого большинство людей разошлись.