«Паровозиком из Ромашково» на Стефановской площади управляет тракторист

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-03T13:22:44+03:00

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Любимый горожанами аттракцион «паровозик из Ромашково» после крупного скандала в середине лета вернулся на Стефановскую площадь Сыктывкара. Полтора месяца назад сотрудники ГИБДД выписали штраф за то, что его водитель не имеет тракторных прав. Половину лета паровозик простоял в депо, пока руководитель аттракциона искал водителя-тракториста. Нелогичность ситуации, когда детский паровозик признали транспортным средством, хотя по документам это аттракцион, сделала его знаменитым на всю страну. Новость о паровозике облетела все крупные СМИ.

Тракторист для паровозика

1 сентября над Стефановской площадью Сыктывкара снова раздались детские песни из паровозика, который отсутствовал на привычном посту целых полтора месяца. С прежним машинистом, который катал на аттракционе сыктывкарских малышей несколько лет, владельцам паровозика пришлось, скрипя сердцем, расстаться. Он был прекрасным работником, который имел особый подход к детям, но у него не было прав тракториста, которые требовали в ГИБДД. К счастью, нашли нового водителя, который имеет нужные документы, но он может выходить на работу только по выходным. Поэтому вакансия машиниста детского паровозика открыта.

- Мы ищем ответственного работника без вредных привычек, потому что работать ему придется с детьми. Главное, чтобы он умел общаться с малышами, находить подход к ним и к родителям. Минимальная оплата за смену без учета выручки — 1200 рублей, - отметил владелец паровозика.

За полтора месяца отсутствия аттракциона цена не поменялась. Проезд по стандартному маршруту — 2 круга по Стефановской площади — будет стоить 150 рублей, а детям инвалидам и детям из многодетных семей — скидки.

Новость о паровозике облетела все крупные СМИФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Почему наехали на паровозик?

По словам владельца аттракциона, проблем с ГИБДД раньше не возникало никогда. Стражи правопорядка не раз осматривали аттракцион, убеждались, что он имеет все документы и специальные приспособления, и отпускали с миром. Но этим летом что-то пошло не так: сотрудники ГИБДД в середине июля осмотрели паровоз и прислали его владельцу два предписания. Первое из них гласило, что водитель не имеет специального удостоверения тракториста-машиниста.

Как «Комсомолке» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару, аттракцион «Паровозик» - это, в любом случае, самоходное движущиеся транспортное средство, относящееся к категории «Трактора». По всем имеющимся у него документам, он сделан на базе трактора «Белорус». В свою очередь, водитель должен иметь так называемые тракторные права — удостоверение на права управления, которое он должен получить в службе технадзора при администрации города.

Владельцы паровозика ищут ответственного водителя без вредных привычекФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Паровозик — не машина!»

Второе предписание от ГИБДД - поставить паровозик на учет, как транспортное средство. Но это требование было оперативно оспорено владельцами аттракциона. Согласно документации завода изготовителя — паровозик является не транспортным средством, а аттракционом.

- Мы составили жалобу и доказали, что аттракцион не требует регистрации. Это же детский аттракцион, как мы его может на учет поставить?! И тут не понятна логика ГИБДД, то есть, исходя из чего они требуют тракторные права? Пусть они, скажем, просто для безопасности попросят у нас любую категорию. Главное, чтобы главное человек знал правила дорожного движения, - недоумевает владелец аттракциона.

Тем не менее, он вынужден подчиниться требованиям Госавтоинспеции. Руководителю аттракциона пришлось заплатить около пяти тысяч штрафа за то, что прежний водитель не имел тракторных прав.