В Коми сотрудники полиции спасли раненую собаку от смерти

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-04T10:34:04+03:00

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В Печоре мужчина выкинул собаку со второго этажа. Пес получил значительные травмы, он не мог шевелиться, а только хрипел от боли Очевидцы инцидента вызвали сотрудников полиции. Они провели беседу с жестоким человеком, а затем отвезли собаку в ветклинику, сообщают на паблике «Типичная Печора».

Инцидент произошел в понедельник, 3 сентября, в доме №47 по улице Западной в Печоре. Очевидец происшествия Анна С. увидела, как лысый мужчина выкинул с балкона второго этажа черную собаку. Люди вызвали полицию. Оказалось, что этот человек замешан в подобных преступлениях не в первый раз. После непродолжительной беседы, по словам местных, живодера отпустили.

Собака не могла шевелиться от боли

Анна С. написала о вопиющем случае на местном паблике. Жители Печоры стали предлагать свою помощь, чтобы транспортировать собаку до ветклиники. Однако никто не мог найти машину. Помощь появилась неожиданно в виде сотрудников полиции, которые погрузили собаку в авто и отвезли в ветклинику на улице Пионерской. На тот момент собака уже не могла двигаться. По всей видимости, ее внутренние органы были повреждены.

Пока нет данных, как чувствует себя пес сейчас, но местные жители готовы сплотиться, чтобы спасти собаку. Некоторые пользователи соцсетей настроены еще решительнее. Они планируют найти живодёра и в грубой форме ему объяснить, что так делать не стоит. Правда, их метод нельзя назвать гуманным.