2018-09-06T11:04:32+03:00
Звезды

Мама Юлии Самойловой отказывается комментировать переезд дочери

Причину эмиграции участница "Евровидения" расскажет сегодня в своем Instagram
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Вчера вечером ухтинка Юлия Самойлова, которая в этом году представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение", снова привлекла к себе внимание общественности. В своем аккаунте в Instagram она разместила шестисекундное видео, в котором говорит, что намерена покинуть страну.

- Я готова эмигрировать из России в Европу, - сообщила Юлия.

Певица не стала сразу раскрывать все подробности скандального заявления, но пообещала, что ее поклонники узнает все уже сегодня в 16:00.

"Комсомолка" связалась с мамой Юлии Ритой Самойловой, которая во время "Евровидения" охотно общалась с представителями СМИ. Однако сейчас мама артистки не хочет давать какие-либо комментарии по поводу предстоящего переезда дочери.

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