«Боимся спать»: погорельцы печально известного дома в местечке Кочпон-Чит спустя месяц после пожара

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-06T12:39:48+03:00

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В ночь на 13 августа в сыктывкарском местечке Кочпон-Чит произошел пожар в трехэтажном жилом доме № 10 по улице 65-летия Победы. Почти месяц прошел после страшного пожара, который в одночасье лишил десяток семей крыши над головой. С тех пор, по словам жителей, не изменилось ничего: люди живут в страхе и неведении, ведь неизвестно будут ремонтировать дом или нет. Они даже написали письмо Президенту РФ о своей боли, о чем рассказали порталу «Комсомольская правда в Коми».

Декорации к фильму ужасов

Очаг возгорания находился в квартире третьего этаже. После пожара здание сильно пострадало. Из 34 квартир огнем повреждены восемь помещений, кровля дома, залиты квартиры на первом и втором этажах. Маргарита живет на третьем этаже многострадального дома №10 по улице 65-летия Победы. В момент возгорания она думала, что это последний день ее жизни. Топот, дым, крики, а она одна в квартире. Ее спасли из горящего здания последней. «Я уже помирать собралась было. Прыгать-то я не могла».

Сейчас третий этаж выглядит, как декорации к фильму ужасовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После пожара Маргарита не выехала из квартиры. Сейчас окна и балконные двери в ее комнатах не закрываются. Женщина пользуется только одной розеткой, с помощью которой можно включать лишь настольную лампу. Большой свет не включишь, ведь вся проводка отсырела. «Я почти две недели жила одна на этаже. А мне некуда идти. Я совсем одна. Дочь с зятем погибли на пожаре в 1998 году», - рассказывает женщина.

Навесные потолки наполняются влагойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сейчас третий этаж выглядит, как декорации к фильму ужасов: черные от копоти стены, куски гипсокартона, «ребра» обшивки чердака, который зияет жырами. Последствия пожара напоминают о себе каждый день новыми сюрпризами. Почти в каждой квартире появился грибок. Навесные потолки наполняются влагой. Эти «грибы» жители прокалывают, чтобы поток воды не обрушился на них и на пол. Кстати, на десятый день после страшного пожара рухнул навесной потолок на третьем этаже. «Хотя нам давали гарантию, что все этого не случится», - отмечают жители.

В квартирах - сыро, в коридорах - сыро

Везде пугающая сырость: в квартирах - влажный линолеум, в коридоре — влажный пол. Жители ждут окончания экспертизы, как манны небесной. Однако их пугает, что никто не говорит точные сроки ее окончания. «С администрацией контакта нет. Не знаем ничего! Как жить? На что настраиваться. Как пережить зиму? Будут ли ремонтировать дом? Или он не подлежит ремонту?» - вопрошает Елена Глуходедова. Выводы экспертизы внесут ясность, которой пока нет.

Третий этаж - декорации к фильму ужасов

Татьяна Латкина добавляет, что стены дома из гипсокартона и ваты к зиме не просохнут. «По идее, нужно разбирать стены, чтобы спасти здание», - рассказывает девушка. «Морозы начнутся — будем жить, как в ледяной избушке», - добавляет другая жительница второго этажа.

- Конденсат после дождя — это обычное дело. «Я живу на втором этаже. В прошлом году после дождя текло с потолка. Обращалась в УК, ведь опасно — проводка. Мне говорили, что повода для беспокойства нет. А сейчас ходят слухи, что причина пожара, возможно, в неисправной проводке. Но говорить об этом, конечно, рано, ведь еще не подведены итоги расследования: кто виноват в возгорании, - рассказывает Елена.

Стены квартир покрываются плесеньюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Как говорят жильцы, компенсации выплатят только тем, чьи квартиры пострадали от пожара. Это нужно доказать множеством справок, но это не так просто, как кажется на первый взгляд. У жильца второго этажа сгорел потолок. «Он говорит, что пошел за справками. Половина из них платные! То есть он еще должен платить за то, чтобы ему заплатили компенсацию!» - удивляются люди нелогичности ситуации.

Обращение Путину

Пожар посеял с душах людей страх. «Я думала, что я одна такая. Я поговорила с другими жильцами и поняла, что нет. Мы просто боимся, а вдруг опять загорится дом. Мы боимся спать, мы боимся надолго покидать квартиры. Мы живем в постоянном ежеминутном страхе», - рассказывает Елена Глуходедова. Неясность заставляет людей действовать всеми доступными способами. Сейчас Татьяна Латкина собирает подписи под письмом первому лицу страны, которое составили жильцы дома.

Жильцы не готовы переезжать в маневренный фондФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Если будут ремонтировать дом, то нам важно, чтобы это было сделано качественно. Могут, ведь, например, спилить третий и поставить крышу над вторым этажом. Но вот, что эти этажи в плесени никого не будет волновать, - отметила Татьяна.

Неясность заставляет людей действовать всеми доступными способамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Большинство жителей не готовы к переселению в маневренный фонд города. Но они боятся, что их могут выселить насильно, например, отключив все коммуникации. Единственное, что им остается — ждать официального ответа от специалистов администрации города.

Татьяна Латкина собирает подписи под письмом первому лицу страныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Между тем

Еще 20 августа администрация Сыктывкара сообщила, что в доме восстановили коммуникации. Как информации ООО «Региональная жилищная компания», в 26 квартирах восстановили горячее и холодное водоснабжение, а также подачу электроэнергии. Восемь пострадавших от пожара семей согласились на время переехать в маневренный жилой фонд. Также с 1 сентября должна появиться возможность дать людям жилье в дополнительном маневренном фонде. Он находится в Максаковке по адресу Общественная, 11. Управляющая компания уже закончила ремонт кровли. Не отремонтированы пока только труднодоступные места.