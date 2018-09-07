Слезы, скрытая агрессия и драмы: история одного рейда с лучшим судебным приставом Северо-Запада в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-07T11:01:10+03:00

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Сыктывкарку Екатерину Аллес признали лучшим судебным приставом Северо-Запада, хотя она начала свою карьеру в органах исполнительной власти всего два года назад. Хрупкая девушка трудится в одной из самых сложных областей - сфере взыскания алиментов. Девушке каждую неделю приходиться иметь дело с родителями, которые не хотят платить деньги своему ребенку. Пьющие матери и агрессивные отцы — это вершина айсберга. В этом мы убедились, когда побывали с Екатериной на одном из рейдов по должникам.

От правосудия не уйти

Огромная коробка в руках, в которой лежат папки с делами, машина УФССП и план мероприятий на вечер – всего 12 адресов неплательщиков. Зачастую такие рейды растягиваются на 3-4 часа. Как правило, «полевые работы» проходят вечером, потому что в это время должники уже дома. Но бывает, что приставам приходится подстраиваться под отдельных лиц, которых можно застать только ранним утром. Иногда приходится даже караулить алиментщиков.

Огромная коробка в руках, в которой лежат папки с делами, и план мероприятий на вечер – всего 12 адресов неплательщиковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Екатерина вспоминает курьезный случай: однажды поджидали должника, который «замуровался» в квартире, сделав вид, что его нет дома. Мужчину выдала мяукавшая кошка, которую пришлось выпустить. В это самое время приставы тут как тут: придержали дверь и поймали должника. От правосудия не уйдешь.

- Бывает, что люди готовы на все, чтобы «уйти» от выплаты алиментов: убегают в другой город, в другой регион переезжают, меняют имя, фамилию, даже внешность. Но в службе есть приставы, осуществляющие розыск, и у них способов найти таких граждан еще больше, - рассказывает Екатерина.

Каждая история индивидуальна

«Зона внимания» девушки – поселки Краснозатонский и Максаковка. С некоторыми неплательщиками Екатерина знакома два года: с тех пор, как стала работать приставом. По ее словам, раньше каждый выезд был сопряжен с волнением и страхом. Затем эти чувства поутихли, а на первое место вышла ответственность из-за важной миссии – вернуть деньги, которые полагаются детям.

Первый адрес – ничем не примечательная «деревяшка» в Краснозатонском. Нас встретил мужчина - сожитель дамы-неплательщицы, которая ушла в гости. Без нее согласно действующему законодательству описывать и арестовывать имущество нельзя, ведь оно могло принадлежать другому человеку. Мужчине под нецензурные ворчания бабушки в соседней комнате Екатерина вручила очередное уведомление о визите.

«Зона внимания» девушки – поселки Краснозатонский и МаксаковкаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Следующий адрес – общежитие, комнатенка, заваленная вещами, и женщина с малышом. У нее не нашлось имущества, которое можно было бы описать. Ее муж-инвалид умер в прошлом году. Она мама шестерых детей, но, в силу жизненных обстоятельств, не может их содержать, поэтому они находятся под опекой у разных людей.

История каждого должника индивидуальна: это не всегда пьющие люди, которые не осознают ответственности перед детьми. Многие осознают и страдают, но сделать ничего не могут. Таким судебные приставы идут навстречу: по закону они могут удерживать до 70% дохода лиц. Но снижают этот процент, если есть соответствующее судебное решение.

ДНК — мечта должников

Пристав, сам того не желая, каждый раз становится свидетелем семейных драм, слез и ссор. В одном доме нас встретил мужчина, который узнав о цели визита, стал заметно нервничать, мерить комнату шагами и время от времени восклицать: «Да не мой это ребенок!» Его бывшая жена подала на алименты, но человек их не признает. Он собирается сделать анализ ДНК, чтобы доказать, что не отец. Однако пока сыктывкарец этого не сделал, ему приходится платить алименты по решению суда.

Первые минуты приставы «купаются» в волнах скрытой агрессии. Так сложилось, что человека в форме ассоциируют с тем, кто пришел незаконно отнять имущество и деньги. Спустя 10-15 минут уверенный и спокойный голос Екатерины возвращает в конструктивное русло: человек понимает, что основания пристава вполне законны и, если им не подчинится, можно, в худшем случае, сесть в тюрьму.

История каждого должника индивидуальна: это не всегда пьющие люди, которые не осознают ответственности перед детьмиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Люди зачастую не понимают специфики нашей работы, - говорит Екатерина Аллес. - На пристава возложено принудительное исполнение решений судов. При этом часто должники не согласны с самим решением, а негатив адресуют нам.

Глядя на хрупкую девушку в форме, действительно возникает вопрос, как она справляется с особенно агрессивными должниками:

- Общение с каждым происходит по-разному. С одним можно просто поговорить, а другого придется уговаривать. Они находят всяческие оправдания: работы нет, документов нет, то одно, то другое мешает. Только вопрос: «А ваш ребенок не хочет есть каждый день?» ставит их в тупик. Тут у них аргументы заканчиваются, - раскрывает девушка секреты мастерства.

Дети в приюте, а родители пьют

В одном из деревянных домов в Максаковке нас встретила женщина, которая должна платить алименты за двух детей, которые находятся в детском доме. Сейчас она беременна третьим, но, пока есть силы, собирает ягоды на продажу, чтобы себя содержать. К сожалению, некоторые матери не выплачивают средства на содержание своих детей, хотя их и меньше, чем мужчин. И зачастую это пьющие опустившиеся женщины.

К сожалению, некоторые матери не выплачивают средства на содержание своих детей, хотя их и меньше, чем мужчинФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По другому адресу нам открыла бабушка, чья дочь является должницей, а внучка обитает в приюте. Она очень эмоционально встретила гостей. Узнав о цели визита, старушка стала плакать. «Хочу видеть внучку! Я буду сама платить, если надо», - причитала она, сжимая в руках требование о явке к судебному приставу-исполнителю.

Истории со счастливым концом

Практически каждый адрес в нашем рейде – это драма, за которой скрывается или привычка к пьянству, или жестокая ссора между родителями ребенка, или нежелание признавать родительские обязанности. Но не все истории заканчиваются плохо. Есть и те, которые Екатерина вспоминает с теплотой:

- У меня на исполнении находился документ о взыскании алиментов с матери троих детей. Их всех из-за ее аморального образа жизни пришлось забрать под опеку. Должница долгое время платила незначительные суммы. После бесед, наложения ареста на имущество, предупреждения ее об административной и уголовной ответственности ей вручили направление в центр занятости. Женщина нашла работу, обустроила квартиру, а затем обратилась в органы опеки, чтобы вернуть родительские права. Судья пошел ей навстречу, и матери вернули детей. Когда встречаю ее на улице, то всегда слышу слова благодарности в адрес службы, - вспоминает пристав.

Пристав, сам того не желая, каждый раз становится свидетелем семейных драм, слез и ссорФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По словам Екатерины Аллес, несмотря на ненормированный рабочий день, огромные груды папок с делами, которые растут каждый год, и зачастую агрессивных должников, она любит свою профессию. «Это огромный опыт, который я не получу больше нигде». Но самое важное для Екатерины то, что она приносит конкретную пользу: возвращает детям их законные деньги.

Справка «КП-Коми»

Сыктывкарка Екатерина Аллес в июле победила во втором этапе всероссийского конкурса «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» среди регионов СЗФО, который проходил в Карелии. Этой осенью ее ждет участие в третьем этапе конкурса, в котором Екатерина представит весь Северо-Западный Федеральный Округ России.