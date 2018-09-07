"КП в Коми" ждет ваших историй для проекта "Может быть по-другому!"

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-07T16:56:51+03:00

Приглашаем читателей вместе доказать, что мечты могут сбываться у всех, вне зависимости от положения и социального статуса

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«Комсомольская правда в Коми» запускает социальный фотопроект «Может быть по-другому!» Мы хотим пригласить вас стать его неотъемлемыми участниками. Кого мы ищем?

Талантливых, одаренных, трудолюбивых людей, который по независящим от них причинам не могут приблизиться к мечте и реализовать свой потенциал. Например, ваша бабушка уже на пенсии и не знает, чем себя занять. Но вы точно знаете, что она всю жизнь хотела взять урок вокала у известных вокалистов нашей республики. Или сын ваших соседей весь день бесцельно гоняет мяч по двору. А может ему просто нужна беседа с его спортивным кумиром из нашего города, который вдохновит его? Давайте поможем этим людям встретиться!

С помощью фоторепортажей мы покажем сначала повседневную жизнь наших героев, а затем сфотографируем их в обстановке, о которой они мечтали. Помогут нам в этом медийные лица Республики Коми, с которыми наши герои хотели бы встретиться.

Важно!

Расскажите нам о таких людях, мечтающих о том, чтобы хотя бы на день их жизнь изменилась!

Присылайте свои истории на почту kp@kpkomi.ru с пометкой «Может быть по-другому», пишите в сообщения нашей группы «ВКонтакте» или звоните по телефону 8-922-277-30-22.

Также мы приглашаем к участию известные лица республики: спортсменов, артистов, художников. Не оставайтесь в стороне! Возможно, встреча с вами осуществит чью-то мечту.